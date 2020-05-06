الحكومة الليبية: مخدرات "الأسد" تدخل ليبيا عبر "موانئ حفتر"

اتهم وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتهريب المخدرات عبر سوريا إلى دول عديدة، بينها ليبيا، عبر موانئ المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة حفتر.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، إن إدارات الاستخبارات المالية ووكالات مكافحة المخدرات تدرك أن نظام الأسد يُموّل أنشطته عن طريق تهريب المخدرات عبر الأراضي السورية إلى العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا، عن طريق موانئ المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتسيطر قوات حفتر على هذه المنطقة ضمن مناطق أخرى، حيث تحارب الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، للسيطرة على السلطة بالقوة في البلد الغني بالنفط.

خُبِّئَ الحشيش المُخدر داخل عُلب لبن عليها العلامة التجارية لشركة سورية تدعى "ميلك مان"، وهي شركة مملوكة لرجل أعمال سوري مدرج في لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية. 2/5 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) May 5, 2020

وأضاف باشاغا أنه في 12 أبريل/نيسان الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في (ميناء) بورسعيد (شمالي شرقي مصر) 4 أطنان من الحشيش على متن باخرة تدعى إيجي كراون قادمة من سوريا، ومتجهة إلى ميناء بنغازي.

وأرفق باشاغا تدوينته برابط لخبر نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع المصرية في ذلك اليوم، يفيد بالفعل بضبط حاوية بها 4 أطنان من مخدر الحشيش، مخبئة داخل علب لبن وقادمة من سوريا ومتجهة إلى ليبيا.

وتابع أن حكومة الوفاق الوطني الليبية على اتصال مع الشرطة الدولية (إنتربول) في هذا الشأن.

إن حكومة الوفاق الوطني على اتصال مع #الانتربول @Interpol بخصوص هذه الحادثة. ندعو #مجلس_الأمن بالأمم المتحدة @UN والمجتمع الدولي للعمل معنا على سد الطريق أمام هذه الأنشطة. إن التقاعس عن إيقاف هذا العبث سيُفَاقِم الأضرار، وسيؤدي إلى استمرار وصول التمويل إلى المنظمات الإرهابية. 5/5 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) May 5, 2020

ودعا كلا من مجلس الأمن بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل مع حكومته على سد الطريق أمام هذه الأنشطة.

وحذر باشاغا من أن التقاعس عن إيقاف ما سماه بالعبث سيُفَاقِم الأضرار وسيؤدي إلى استمرار وصول التمويل إلى المنظمات الإرهابية.

وبدعم من دول إقليمية وأوربية، تواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الليبية.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال إفادة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إن المحكمة تراقب هجوم حفتر على طرابلس، وتعمل على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على أفراد بليبيا، في ظل تزايد أعمال العنف والقتال في العاصمة وحولها.