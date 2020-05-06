البث الحي
سياسة

الجزائر: وداع مؤثر لطبيب توفي بفيروس كورونا (فيديو)

الطبيب الجزائري الراحل كمال معرف مع طفليه
الطبيب الجزائري الراحل كمال معرف مع طفليه
6/5/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر كيف ودّع أطباء ومستخدمي الصحة في أحد المستشفيات زميلهم المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وودع زملاء الطبيب كمال معرف في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج شرقي الجزائر بالتكبير والزغاريد.

ونشر مدونون عبر فيسبوك تعازيهم لعائلة الراحل، واعتبروه أحد شهداء الجيش الأبيض، الذي وقفوا في الصفوف الأولى منذ بداية انتشار الفيروس.

https://twitter.com/vivalalgerie7/status/1258002398011932672?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن الجزائر قد سجلت 4 آلاف و997 إصابة، قضت منها بسبب الإصابة 476 حالة، بينما عوفي ألفان و197 مصابا، حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي، أصيب 3 ملايين و798 ألفًا و21 شخصًا، وفقد 262 ألفًا و969 مصابًا أرواحهم، في حين تعافى مليون و283 ألفًا و144 حالة، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

بسبب كورونا.. أطباء بالجزائر يصلون دون ملامسة الأرض في السجود‬ (فيديو)

كورونا.. طبيب جزائري يبكي لعدم رؤيته ابنته منذ شهر (فيديو)

فريق طبي صيني يصل الجزائر لمكافحة فيروس كورونا

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)