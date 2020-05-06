الجزائر: وداع مؤثر لطبيب توفي بفيروس كورونا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر كيف ودّع أطباء ومستخدمي الصحة في أحد المستشفيات زميلهم المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وودع زملاء الطبيب كمال معرف في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج شرقي الجزائر بالتكبير والزغاريد.

مباشر:🇩🇿

06 ماي:

وداعا كمال:

أجواء حزن كبيرة خيمت على مستشفى لخضر بوزيدي ببرج بوعريريج:

وودع الطاقم الطبي والعامل بالمستشفى، زميلهم الممرض كمال معرف (52 سنة) الذي توفي صبيحة اليوم بعد مكوثه 06 أيام في الانعاش يصارع فيروس كورونا 🦠.

رحم الله كمال معرف وأسكنه فسيح جنانه. pic.twitter.com/HDaW7HUUS0 — Said Touati (@epsilonov71) May 6, 2020

لبقاء لله انتقل الى رحمة الله الممرض كمال معرف، البالغ من العمر 56 سنة, جراء اصابته بعدوى ڥيروس كورنا. كان المرحوم ممرض بقسم الجراحة بمستشفى بوزيدى لخضر (برج بوعريريج). وداعا أيها الرجل الطيب البشوش

اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء انك سميع عليم ، اللهم تقبله في زمرة الشهداء pic.twitter.com/egoMztvgb0 — Naomi-dz (@Naomidz1) May 6, 2020

ونشر مدونون عبر فيسبوك تعازيهم لعائلة الراحل، واعتبروه أحد شهداء الجيش الأبيض، الذي وقفوا في الصفوف الأولى منذ بداية انتشار الفيروس.

بقضاء الله وقدره تلقينا اليوم خبر وفاة الاب كمال معرف

ادعو الله ان يرحمه ويغفر له انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/80POWJR738 — صالح رماش🇩🇿 (@salehRammeche) May 6, 2020

https://twitter.com/vivalalgerie7/status/1258002398011932672?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن الجزائر قد سجلت 4 آلاف و997 إصابة، قضت منها بسبب الإصابة 476 حالة، بينما عوفي ألفان و197 مصابا، حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي، أصيب 3 ملايين و798 ألفًا و21 شخصًا، وفقد 262 ألفًا و969 مصابًا أرواحهم، في حين تعافى مليون و283 ألفًا و144 حالة، حتى اللحظة.

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