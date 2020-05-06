"اتهم ابن تيمية بالإرهاب".. مسلسل "الاختيار" يثير الجدل من جديد

تسبب "مسلسل الاختيار" في إثارة الكثير من الجدل مجددًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إشارته بإحدى المشاهد للعالم "ابن تيمية"، وربطه بالفكر المتشدد و"الإرهاب".

ففي أحد مشاهد المسلسل ظهر أحد الممثلين الذي يجسد شخصية أحد من وصفتهم بـ "الإرهابيين" أو "التكفيريين" وهو يبرر مقتل المدنيين أثناء العمليات "الإرهابية" مستشهدًا بتعاليم الشيخ ابن تيمية، وذكر جزءا من حديث شريف اقتطع من سياقه ونسبه إليه، وذلك رغم أن ابن تيمية لم يفت مطلقًا بجواز قتل المدنييين.

وكان الكاتب المصري إسلام البحيري أول المحتفين بذكر اسم ابن تيمية بالمسلسل،وعبر عن هذا بمنشور على حسابه بفيسبوك، الأمر الذي اعتبره البعض إساءة لأحد الرموز الإسلامية.

وانبرى الكثير من المتابعين في الدفاع عن العالم ابن تيمية، حيث تصدر وسم #ابن_تيمية_مش_ارهابي ، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مساء أمس الثلاثاء، وطالب الكثيرون بوقف الإساءة للرموز الإسلامية، كما نشروا تغريدات تعريفية عن ابن تيمية لرد تهمة الإرهاب عنه تحت وسم #اعرف_ابن_تيمية.

#ابن_تيمية ، عالمٌ باللسان والقلم، ومجاهدٌ بالسيف.. عاش عصرًا هو الأقسى في تاريخ المسلمين، فكانت فتاويه شديدة كشدّة ذلك الزمان#ابن_تيمية_مش_ارهابي pic.twitter.com/ChuKqibUXo — مجلة ميم (@MeemMagazine) May 5, 2020

ونشر الكاتب المصري "أحمد المنزلاوي" مقطعًا من مسلسل مصري سابق اسمه "أئمة الهدى"، والذي جسد حياة ابن تيمية في أربع حلقات، ونصح متابعيه بأن يشاهدوا الحلقات ليعرفوا حقيقة العالم الجليل.

وتفاعل مع الوسم باحثون وشيوخ مصريون ومن الخليج العربي مؤكدين أن أراء بن تيمية تعد ردًا على الإرهابيين والمتشددين، وتعتبر حصنًا للوسطية.

#ابن_تيمية_مش_إرهابي

وكان خصومه من أهل الفرق يأتون بأبنائهم يستمعون له حين يسرد أصول مذاهبهم فهو أعلم بها

فإذا شرع في الدر عليهم وبيان زيفهم وضلالهم وانحرافاتهم أخذوا أولادهم. — Hamed Nabhan حامد نبهان (@11h_n) May 5, 2020

وابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام،هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الشهير بابن تيمية. ولد عام 661 للهجرة في حران التي كانت جزءا من بلاد الشام.

برع في علوم القرآن والحديث والفقه والكلام. تمسك بسنن السلف الصالح، وبرهن على ضرورة اتباعها بطريقة لم يسبقه إليها أحد، رغم أن كل الإثباتات التي استشهد بها هي من الكتاب الحكيم والسنة المباركة.

https://twitter.com/otibi2001/status/1257736688794828800?ref_src=twsrc%5Etfw

كان ابن تيمية جريئا في طرح أفكاره وآرائه المبتكرة، وقد جلب ذلك عليه وبالا كثيرا، وأكسبه أعداء كثرا لم يستسيغوا طريقة تفكيره التي اعتبرت تحديا لما اعتادوا عليه. من جهة أخرى مثلت أفكاره نسفا لتيارات أخرى لها قادة وأتباع، ومثل فكره خطرا على وجود تلك التيارات.

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أليس هذا #المسلسل -الذي يُفترى فيه على شيخ الإسلام #ابن_تيمية– هو ما قالت عنه #مؤسسة_دينية_رسمية أنه فن هادف؟!

ألا زال فنًا هادفا مع ما فيه من كذب وتدليس وبهتان باسم #الدين وإلصاق كل #إرهاب بدين #الإسلام؟!

ألا زال فنًا هادفا وهو يروج بأن كلام الله مخلوق؟!

أليس في #الأمة رجل رشيد؟ — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) May 5, 2020

وإني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أحيانا أخرى ..فليس كل مخالف للنص بكافر فمن ثبت إسلامه بيقين لا نخرجه منه إلا بيقين

ابن تيميه #ابن_تيمية_مش_ارهابي — خالد الحوينى (@khaledalheweny) May 5, 2020

https://twitter.com/khalid88990/status/1257708077828227072?ref_src=twsrc%5Etfw

رحم الله ابن تيمة و رزقه مرافقة النبي صل الله عليه وسلم في جنات عدن

فلقد ترك ارث عظيم من العلوم الشرعيه

وهذا ماجعله مكروه من الملحدين والعلمانيين والمنافقين والمجوس ممن اجتمعوا تحت مظلة الكفر اسأل الله ان يهديهم للحق ويرزقهم الصلاح والاستقامة

#ابن_تيميه_مش_ارهابي — 🇸🇦د.عبدالله السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) May 5, 2020

والله لولا أمثال ابن تيمية في الأمة ما عرف أحد أن يبطل شبهات الصداميين والدواعش والمارقين عن الفهم الصحيح للإسلام.

ابن تيمية يستحق التقدير والدعاء

وليس الطعن و التشوية اللهم ارفع درجاته وأكرم نزله ووسع مدخله#ابن_تيمية_مش_ارهابي — رجب أبو بسيسة (@RagabFadl) May 5, 2020

https://twitter.com/sh010012/status/1257742531254681600?ref_src=twsrc%5Etfw