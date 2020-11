أول زيارة منذ تفشي كورونا.. ترمب بلا كمامة داخل مصنع أقنعة طبية (فيديو)

جاءت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى مصنع للكمامات، في أول رحلة خارج البيت الأبيض منذ شهرين، لتسلّط الأضواء مجدّداً على رفضه ارتداء واحدة حتى الآن خلال أزمة فيروس كورونا.

ومع مغادرته واشنطن قاصدا مصنع هانيوال في فينيكس في ولاية أريزونا، لزيارة مصنع للكمامات، أشار ترمب الى أنه سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لكن فقط إذا كانت هناك "بيئة كمامات".

لكن الرئيس الجمهوري لم يظهر خلال قيامه بجولة في المصنع أي اهتمام بوضع كمامة للوقاية من الفيروس.

والزيارة جزء من الجهد الذي يبذله ترمب بهدف التشجيع على فتح اقتصاد البلاد المتراجع بسبب إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي لمجابهة الفيروس.

وقبل ستة أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، يسعى الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية لتغيير المزاج الوطني وتسويق جهوده لاعادة الاقتصاد سريعا إلى سابق عهده بين الناخبين.

لكن مع وصول الوفيات في الولايات المتحدة، إلى نحو 70 ألفا، دون أن تلوح في الأفق علامات على قرب انتهاء الوباء، تتوالى اتهامات المعارضين ضده بإدارة ظهره للأزمة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

باتت الكمامات من نوع "إن-95" التي ينتجها مصنع هانيوال رمزاً لوجهات النظر المتضاربة حولها.

فالاستطلاعات تظهر أن الديمقراطيين يدعمون تغطية الوجه كعلامة على المسؤولية المشتركة، في حين يرى فيها بعض الجمهوريين تهديدا كبيرا للحرية الفردية.

ومع ذلك فان الخبراء الطبيين في البيت الأبيض وحتى السيدة الأولى ميلانيا ترمب يقومون بالترويج للكمامات كأداة حاسمة في مكافحة انتشار الفيروس.

لكن الرئيس الذي أخذ جانب قاعدته الشعبية اليمينية، قلّل من أهمية الحاجة الى وضع كمامة مستندا الى رؤيته الخاصة.

وقال في أبريل/نيسان الماضي" قد أفكر في ارتداء كمامة وأنا ألقي التحية على رؤساء ورؤساء حكومات وديكتاتوريين وملوكاً وملكات، لا أعرف".

وأشار إلى أنّ الكمامة لا تليق بالبروتوكول الرئاسي وأضاف" بطريقة أو بأخرى، لا أرى اني سأستخدمها".

ومع ذلك فإن الجدل بات أعمق ويعكس نزاعاً حول حقائق قسمت الولايات المتحدة إلى معسكرات، حيث ينظر اليسار واليمين إلى حقائق أساسية بشكل مختلف.

فالجماعات التي تعارض الإغلاق وتنظم أحيانا لأجل ذلك تظاهرات بالسلاح والملابس العسكرية تفضّل عدم وضع كمامات، وهي تنال تأييد ترمب.

وفي أوكلاهوما، تخلى قادة محليون عن إعطاء أوامر بارتداء الكمامات بعد تلقيهم تهديدات، كما أن الشعار الآن في الاحتجاجات ضد الإغلاق هو أن الوباء بأكمله مجرد "خدعة".

ترمب المتأخر في العديد من استطلاعات الرأي أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن يسير على حبل مشدود.

وعودة كبيرة للفيروس قد تدمر فرصه في ولاية رئاسية ثانية، وهو من ناحية أخرى يعتقد أن الانتعاش الاقتصادي السريع قد يحسم الأمر لصالحه.

Trump not wearing mask but goggles at Honeywell facility. Other aides not wearing masks at all. Sign in facility says “face mask required in this area.” pic.twitter.com/Uq7Fr2ioeS

— Jim Acosta (@Acosta) May 5, 2020