"أصبحوا خطرًا علينا".. إعلامي سعودي يُطالب بتسريح الوافدين (فيديو)

دعا الإعلامي السعودي خالد العقيلي إلى جعل العمالة الوافدة بالمملكة الأولى في الاستغناء وعدم التضحية بالموظف السعودي كـ"كبش فداء".

واتهم العقيلي في برنامج "كلنا مسؤول" عبر قناة السعودية، عاملين في القطاع الخاص باستهداف الموظف السعودي وإنهاء عمله تحت ذريعة "القوة القاهرة" في نظام العمل.

خالد العقيلي: يجب أن نتوقف عن جعل الموظف السعودي هو كبش فداء، اجعلوا العمالة الوافدة هم الأولى بالاستغناء وليس ابن الوطن.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/CN7fAlJS8p — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 5, 2020

وأضاف أن "سيطرة العمالة على الاقتصاد للأسف أصبحت خطرا حقيقيا على أمن الوطن بل أبعد من ذلك بكثير"، على حد قوله.

انتقد مغردون حديث العقيلي وقال أحدهم "ليس من عادات السعوديين جعل من خدم وطنهم كبش فداء".

هل من عادتنا ان نقول لمن خدم وطننا اجعلوه كبش فداء؟ نعم السعودي لا يجب ان يكون ضحية و لكن ايضاً يجب ان نتحدث مع الوافدين بصورة تعكس رقينا و رقي قيادتنا " أعتقد انها زلة لا يقصدها المذيع " شكر لجميع الوافدين المخلصين🇸🇦 و نعتذر لكم ان خسر احدكم وظيفته .. https://t.co/MFXVtmSYgX — Mohammad Alsaleh (@Worldmoha1) May 6, 2020

العنصريه عدنا إليها — מוחמד ע'סאן אל-אקורי (@aqwary) May 6, 2020

واتفق سعوديون آخرون مع حديث العقيلي وقالوا إن الكثير من الشركات بالقطاع الخاص أصبحت تضحي بالموظف السعودي.



الله يبيض وجهك @khaledaloqaily

السيطرة والاحتكار على الانشطة التجارية من بعض الجنسيات والعمالة لازم يتم كسره .. التستر والسعودة الوهمية اضرت شبابنا وبناتنا وجعلتهم تحت رحمة الوافد في بعض القطاعات .. #السعودية_للسعوديين واللي ما يرضى بذا الكلام الله لا يرده .. https://t.co/4tSxOQP8VE — ❁ أحـمــد (@A7mad0x) May 6, 2020

صح لسانك وبيض الله وجهك اخي خالد. للأسف، كثير من الشركات، اول ماتضحي بإبن الوطن وحقوقه.

كأنهم يقولون تتولى أمره الحكومة نحن ما نستطيع.

طيب الحكومة ما قصرت والله ماقصرت لا على الوطن ولا على المواطن ولا حتى على المقيم.

لماذا المقيم صاحب القرار في بعض الشركات لا يرد الجميل بجميل. https://t.co/ymQIM8v0pb — ‏﮼أبو﮼محمد (@AESofyani) May 5, 2020

بالضبط هذا اللي نحتاجه كقاطع مو كل شيء علينا رواتب علينا دوامات علينا اخر الناس الدولة تهتم فيهم اجازات علاوات حقوق الموظف 🙂 https://t.co/P1rbrWlsRB — عصّيم ⭐️ (@39EEEM) May 6, 2020

يأتي ذلك في أعقاب تضرر الاقتصاد السعودي جراء تراجع أسعار النفط خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أصاب 31 ألفًا و938 شخصًا في السعودية، وأودى بحياة 209 مصابين، في حين تعافى 6 آلاف و783 مصابًا، حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، أصيب 3 ملايين و788 ألفًا و210 أشخاص، وتوفي 262 ألفًا و179 مصابًا، بينما تعافى مليون و278 ألفًا و166 شخصًا، حتى اللحظة.

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