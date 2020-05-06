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سياسة|السعودية

"أصبحوا خطرًا علينا".. إعلامي سعودي يُطالب بتسريح الوافدين (فيديو)

الإعلامي السعودي خالد العقيلي
الإعلامي السعودي خالد العقيلي
6/5/2020

دعا الإعلامي السعودي خالد العقيلي إلى جعل العمالة الوافدة بالمملكة الأولى في الاستغناء وعدم التضحية بالموظف السعودي كـ"كبش فداء".

واتهم العقيلي في برنامج "كلنا مسؤول" عبر قناة السعودية، عاملين في القطاع الخاص باستهداف الموظف السعودي وإنهاء عمله تحت ذريعة "القوة القاهرة" في نظام العمل.

وأضاف أن "سيطرة العمالة على الاقتصاد للأسف أصبحت خطرا حقيقيا على أمن الوطن بل أبعد من ذلك بكثير"، على حد قوله.

انتقد مغردون حديث العقيلي وقال أحدهم "ليس من عادات السعوديين جعل من خدم وطنهم كبش فداء".

واتفق سعوديون آخرون مع حديث العقيلي وقالوا إن الكثير من الشركات بالقطاع الخاص أصبحت تضحي بالموظف السعودي.
 

يأتي ذلك في أعقاب تضرر الاقتصاد السعودي جراء تراجع أسعار النفط خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أصاب 31 ألفًا و938 شخصًا في السعودية، وأودى بحياة 209 مصابين، في حين تعافى 6 آلاف و783 مصابًا، حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، أصيب 3 ملايين و788 ألفًا و210 أشخاص، وتوفي 262 ألفًا و179 مصابًا، بينما تعافى مليون و278 ألفًا و166 شخصًا، حتى اللحظة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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