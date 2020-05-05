وزير الداخلية الكويتي لمصر: أمن بلادنا خط أحمر (فيديو)

بعد اندلاع أعمال شغب بمراكز إيواء المصريين العالقين بالكويت أول أمس، وسيطرة الأمن الكويتي عليها، وجه وزير الداخلية الكويتي رسالة شديدة اللهجة بحضور ممثلي السفارة المصرية.

وقال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، موجهًا حديثه إلى بعض من العالقين المصريين بمراكز الإيواء وممثلين عن السفارة المصرية، في اجتماع أمس الاثنين "جاءتنا رسائل رسمية لإعداد رحلات متتالية لنقل إخواننا وضيوفنا المصريين".

وأضاف بلهجة تحذيرية "بس حركة واحدة تأثر بالأمن، لا تعتقدون بنكون واقفين مكتوفين الأيدي، على كثر ما نعزكم ونحبكم، الأمن خط أحمر، أنا أكلمكم وأكلم إخوانكم في مراكز الإيواء الأخرى، لكن أتمنى منكم الحكمة، وإذا ما لقينا الحكمة راح نضطر نوجد الحكمة، لا تضطرونا كوزارة داخلية نتعامل بعنف عشان نضبط الأمن".

وحذر من أي ممارسات تضطر على إثرها وزارة الداخلية لاستخدام العنف لضبط الأمن، مؤكدًا أن أمن الجالية المصرية من مسؤولية السلطات الكويتية.

وتابع: "حقكم من تجار الإقامات أنا أجيبه، ولكن حق الأمن أنا مسؤول عنه".

واتهم كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة المصرية بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها، عقب أعمال الشغب التي حدثت، الأحد، من قبل مصريين عالقين في الكويت. وطالب كويتيون بمحاسبة المتسببين في أعمال الشغب والضغط على الحكومة المصرية لإجلاء رعاياها من الكويت.

وكانت الداخلية الكويتية قد قامت بفض أعمال شغب قام به عدد من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الإقامة الموجودين في مراكز الإيواء، مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى مصر.

وأشارت إلى حضور ممثلين عن السفارة المصرية لإبلاغ رعاياهم بأن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلدهم هذا الأسبوع لجميع مخالفي الإقامة، وفق الإجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الإجلاء.

وتقدمت السفارة المصرية باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل بعض مواقع الإيواء وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

وكان عدد من المصريين العالقين بمراكز الإيواء قد عبروا عن سخطهم تجاه الحكومة المصرية بسبب تقاعسها عن إجلائهم، رغم إجلائها الكثيرين من بلاد مختلفة، وأطلقوا هتافات ضد المسؤولين وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مراسلة الجزيرة بالكويت سمر شدياق، إن برلمانيين كويتيين طالبوا بالتحرك الجاد لأنهاء الأزمة، وتسليم السفير المصري رسالة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية أعمال الشغب والفوضى.

إلا أن مصدرًا موثوقًا قال للجزيرة، إنه لن يتم تسليم رسالة شديدة اللهجة للسفارة المصرية، ولكن سيتم حث الجانب المصري على ضرورة تهدئة المصرييين العالقين وضمان عدم تكرار ما حدث من أعمال شغب.

ولم يتضح الأمر بعد بشأن من سيتحمل تكاليف عودة وإقامة حوالي سبعة آلاف مصري عالق بالكويت من مخالفي قوانين الإقامة والموجودين بعدة محاجر مختلفة هناك منذ قرابة الشهر، إذ يحتاجون للعديد من رحلات الطيران لإجلائهم والكثير من أماكن الحجر الصحي.

وقد أعلن المتحدث الرسمي للحكومة المصرية إنه لا يعلم من يتحمل التكلفة حتى الآن، في تصريحات وصفها ناشطون بأنها "فضيحة".

فضيحة…

المتحدث باسم الحكومة المصرية بشأن من يتحمل تكاليف عودة المصريين العالقين بالكويت:

⭕️حسب معلوماتي #الكويت مشكورة ستتحمل تذاكر الطيران

⭕️حسب ما قرأت

⭕️معنديش معلومات واضح جدا انهم مشكلين لجنة على مستوى عالي من الحرفية بقيادة #السيسي 👇 pic.twitter.com/Uv0Wz7UhBM — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 4, 2020

وفي تصريحات للجزيرة مباشر، رجح كل من الصحفي جمال سلطان والأستاذ محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، أن يكون سبب تأخر السلطات المصرية في إجلاء عالقي الكويت هو عددهم الكبير، وعدم جاهزية المنظومة الصحية المصرية لاستقبالهم بالوقت الراهن.

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