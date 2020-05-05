مصر تجلي المئات من مواطنيها من الكويت (فيديو)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، إجلاء 600 من مخالفي الإقامات بالكويت، ضمن عمليات إجلاء الرعايا بالخارج جراء تفشي كورونا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الهجرة المصرية، غداة إعلان الكويت توقيف مصريين مخالفين لنظام الإقامات جراء قيامهم بأعمال شغب وعنف للمطالبة بالعودة إلى بلادهم.

وقال البيان: "بدء إجلاء المواطنين مخالفي الإقامات بدولة الكويت، والبالغ عددهم 600 راكب على رحلتي مصر للطيران المُتجهتين إلى القاهرة".

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من مطار الكويت ترصد تسيير رحلات عودة العالقين ومخالفي الإقامة في الكويت في طريقهم للعودة إلى مصر.

الطيران المدني : تسيير الرحلة الأولى اليوم لمغادرة الأخوة المصريين من مطار الكويت الدولي الى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 15:00 على شركة مصر للطيران وعلى متنها عدد ( 195 ) راكبا . pic.twitter.com/y1X3emmoJ1 — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) May 5, 2020

والثلاثاء، قالت وزير الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في مؤتمر صحفي، إن بلادها تعد خطة لإجلاء جميع العالقين بسبب كورونا قبل عيد الفطر.

والإثنين، أعلنت الكويت، توقيف مصريين مخالفين لقانون الإقامة ارتكبوا أعمال شغب، داخل أحد مراكز الإيواء.

وقبل أيام، تجمع مصريون مخالفون لقانون الإقامة بأحد مراكز الإيواء الكويتية، للمطالبة بإجلائهم لبلادهم، وسط تأكيد دبلوماسي مصري عن بدء رحلات العودة هذا الأسبوع.

ومنحت الكويت مهلة لمخالفي الإقامة شهر أبريل/ نيسان الماضي، كاملا لتسليم أنفسهم في مراكز مخصصة وإعفائهم من الغرامات وتذكرة سفر مجانية لإعادتهم إلى بلدانهم.

وكانت الداخلية الكويتية قد قامت بفض أعمال شغب قام به عدد من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الإقامة الموجودين في مراكز الإيواء، مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى مصر.

وتقدمت السفارة المصرية باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل بعض مواقع الإيواء وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

وكان عدد من المصريين العالقين بمراكز الإيواء قد عبروا عن سخطهم تجاه الحكومة المصرية بسبب تقاعسها عن إجلائهم، رغم إجلائها الكثيرين من بلاد مختلفة، وأطلقوا هتافات ضد المسؤولين وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.