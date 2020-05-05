مصادر لـ "الجزيرة مباشر": الخرطوم ستسلم القاهرة مجموعة من المعارضين المصريين

كشفت مصادر خاصة لـ" الجزيرة مباشر" أن السودان سيسلم مصر مجموعة من المعارضين المصريين المعتقلين في السودان.

وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين السلطة المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان.

كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام المصري.

وكانت صفحة "صوت الزنزانة" قد كشفت عبر " تويتر" في مارس/ آذار الماضي عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1241079876742008836?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي قد زار مصر مارس/ آذار الماضي والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وجاءت زيارة حميدتي إلى القاهرة بعد أيام من زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم على رأس وفد أمني؛ حيث التقى برئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.