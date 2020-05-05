البث الحي
سياسة

مصادر لـ "الجزيرة مباشر": الخرطوم ستسلم القاهرة مجموعة من المعارضين المصريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
4/5/2020

كشفت مصادر خاصة لـ" الجزيرة مباشر" أن السودان سيسلم مصر مجموعة من المعارضين المصريين المعتقلين في السودان.

وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين السلطة المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان.

كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام المصري.

وكانت صفحة "صوت الزنزانة" قد كشفت عبر " تويتر" في مارس/ آذار الماضي عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1241079876742008836?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي قد زار مصر مارس/ آذار الماضي والتقى  بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وجاءت زيارة حميدتي إلى القاهرة بعد أيام من زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم على رأس وفد أمني؛ حيث التقى برئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)