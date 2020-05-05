مسؤول يطالب بحذف القرآن من مناهج الأطفال.. وسودانيون يطالبون بإقالته

طالب سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عمر أحمد القراي بعد تصريحات له عن قرار مرتقب بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال.

واتهم سودانيون القراي "بمعاداة الإسلام" ونشروا مقاطع فيديو سابقة له قبل توليه ادارة المركز قال فيها إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل مكان وزمان.

أيؤتمن مثل هذا الدعي على تعليم أولادنا وبناتنا

إخسأ أيها القراي فلن تعدو قدرك #إزالة_القراي pic.twitter.com/ffd4YHaRjC — عابر سبيل (@oelsadig) May 3, 2020

https://twitter.com/ShimaMahmoud10/status/1257599933319909376?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالب بيان لجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان بإقالة مدير المناهج فورا وإيقاف طباعة المناهج الدراسية التي أشرف عليها.

#جماعة_أنصار_السنة_المحمدية #السودان بيان من أمانة الإعلام بالجماعة حول تصريحات مدير المركز القومي للمناهج pic.twitter.com/l40lx72X86 — جماعة أنصار السنة المحمدية (@AnsarAlsuna) April 30, 2020

#إزالة_القراي الخطوة الأولى للحفاظ على ثوابت الدين والعقيدة في قلوب أبنائنا وبناتنا من أن تمس بسوء .. pic.twitter.com/2u4mLGobay — عبدالرحمن الشريف (@abushrief59) May 3, 2020

ماذا تنتظرون من رجلٍ رفع رأية الحرب مع الله وتذكروا بأن الله لايعاقب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهاراً استحقوا العقوبة.#إزالة_القراي pic.twitter.com/agLQqVTsec — الصفحة الرسمية #لإزالة_القراي (@RemovalAgaray) May 2, 2020

وأثار قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعيين د. عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 جدلا في السودان، إذ يعد القراي أحد قيادات الحزب الجمهوري والذي أسسه محمود محمد طه والذي صدرت فتوى بتكفيره وإعدامه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.