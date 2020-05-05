مخاوف من انتقال عدوى كورونا إلى الأميرة بسمة بنت سعود في السجن

بعد عام على سجنها دون توجيه اتهام، أقدمت أميرة سعوديّة على خطوة غير مسبوقة بتوجيه نداء علني نادر إلى الملك السعودي ووليّ عهده لإطلاق سراحها من السجن، مشيرة إلى أنّ صحّتها متدهورة.

واعتُقلت الأميرة بسمة بنت سعود، وهي صاحبة أعمال تبلغ من العمر 56 عاما وتنتمي الى العائلة المالكة، في مارس من العام الماضي قبل سفرها إلى سويسرا لتلقّي علاج طبّي، حسب مصدر قريب من عائلتها.

وكتبت الأميرة في رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر" الشهر الماضي "لا أعلم إذا كان لديكم علم بوجودي في السجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف".

ودعت الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان إلى "النظر بأمري لإطلاق سراحي وتلقّي العلاج المناسب لأنني بوضع حرج جدا".

وأضافت "أنا موجودة حاليا بسجن الحاير وحالتي الصحية متدهورة جدا وحرجة قد تؤدي إلى وفاتي، ولم أحصل على أي عناية طبية أو أي استجابة لأي طلب".

وبعدها بساعات، تم حذف هذه التغريدات، في وقت قال مصدران مقربان من عائلة الأميرة لوكالة فرانس برس إن حسابها على تويتر تمت قرصنته لوقت قصير "على يد شخص داخل السعودية".

وقال أحد المصدرين "منذ التغريدات، ليس هناك أي تواصل أو مؤشرات من الأميرة أو ابنتها سهود، لا مكالمات هاتفية، لا شيء".

ولا اعلم اذا كان لديكم علم بوجودي بالسجن لغاية الآن,عمّي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود اطال الله بعمرك و ولدعمّي صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظكم الله- الرجاء النظر بأمري لأطلاق سراحي و تلقي العلاج المناسب لأني بوضع حرج جدا.@KingSalman — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) April 27, 2020

الخوف من الفيروس

وتعمّق قلق العائلة أكثر بعد مخاوف من احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد داخل سجن الحاير.

وقبل التغريدات، كان مسموحا بإجراء مكالمة هاتفية واحدة أسبوعيا مع الأميرة وابنتها، وقد أخبرت سهود عائلتها أن سلطات السجن أشارت إلى وجود إصابات بفيروس كورونا في السجن.

وأكد موظف في السجن بشكل منفصل لعائلة الأميرة تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس في سجن الحاير، بحسب المصدرين، ولم ترد السلطات السعودية على طلب التعليق على المسألة.

وسجلت المملكة حتى الآن أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما ذكرت سابقا انا موجودة حاليا بسجن الحاير مع ابنتي سهود الشريف وحالتي مستمرة في التدهور يوما بعد يوم قد تؤدي الى وفاتي, بعد المناشدة الاولى الى الان لم يطلق سراحي او النظر في أمري أو لم اتلقي العلاج المناسب.@dw_arabic@security_gov@spagov@MOISaudiArabia@okaz_brk@cnnarabic — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) April 27, 2020

توتر داخل الأسرة الحاكمة

وتشكل قضية الأميرة بسمة، بحسب خبراء، مؤشرا إضافيا على وجود توترات داخل العائلة المالكة السعودية، وعلى حملة قمع تجري في المملكة منذ سنوات.

والأميرة بسمة هي أصغر أولاد الملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز، ولم تكشف السلطات السعودية أسباب اعتقالها.

وكانت الأميرة تستعد للسفر إلى سويسرا على متن طائرة خاصة في مارس/ آذار العام الماضي، لدى وصول مجموعة من الرجال إلى مسكنها في جدة.

وأخبر هؤلاء الأميرة أنهم قدموا لمرافقتها لحضور اجتماع خاص مع العاهل السعودي، بحسب المصدرين، وقررت سهود مرافقة والدتها، وتم نقلهما مباشرة إلى سجن الحاير.

وأظهر تسجيل مصوّر لهذا اللقاء وفّره المصدران، الرجال المسلحين قبل أن يقوموا بتغطية كاميرات المراقبة بقطع من القماش.

وفي شهادة مكتوبة إلى الأمم المتحدة، قالت العائلة إن سبب احتجاز الأميرة بسمة مرتبط على الأرجح ب"سجلها كناقد علني للانتهاكات في بلادنا".

ذلك بالإضافة إلى أسئلتها عن ثروة الملك سعود التي قامت الدولة بتجميدها.

التخلص من الأميرة

وتتخوف العائلة من أن احتجازها دون توجيه أي اتهام قد يهدف إلى "التخلص من الأميرة"، بحسب الوثيقة.

وأكدت الوثيقة المكتوبة أنه تم اعتبار الأميرة أيضا حليفة لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي حل ولي العهد الحالي محله في عام 2017.

واعتقلت السلطات السعودية أيضا في مارس/ آذار الماضي شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك وليّ العهد السابق الأمير محمّد بن نايف، لاتّهامهما بتدبير "انقلاب" للإطاحة بوليّ العهد.

وتؤشر الاعتقالات إلى محاولة وليّ العهد محمد بن سلمان، تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين.

صمت.. تام

وتعاني الأميرة بسمة من مشاكل صحية بينها هشاشة العظام ومشاكل في الجهاز الهضمي، بحسب سجلاتها الطبية التي أطلعت عليها فرانس برس.

وقال المصدران إنه تم حرمانها من الرعاية الطبية في السجن في حين ناشدت عائلة الأميرة مرة أخرى إطلاق سراحها في شهر رمضان.

ويأتي احتجازها في سجن الحاير في خطوة غير مسبوقة في السعودية حيث تم اعتقال الأمراء واحتجازهم إما في منازلهم أو في فيلات فارهة أو فنادق.

لكن مناشدة الأميرة العلنية عبر تغريدات على "تويتر" قد تعني أن مشاكلها ازدادت، وفي العادة، تعتبر المناشدات الخاصة -وليس الالتماسات العامة- الطريقة الأمثل والأكثر أمنا مع النظام القضائي السعودي.

والسلطات السعودية شديدة الحساسية من النقد العلني، لكن تأتي مناشدة الأميرة العلنية بعد إرسالها رسائل خاصة إلى الملك وولي العهد إطلاق سراحها، من دون أن تلقى جوابا خلال العام الماضي.

وقال أحد المصدرين "لم يكن هناك أي رد على الإطلاق. صمت تام".