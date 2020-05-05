لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 5 من مايو/أيار

حتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و680 ألفا، توفي منهم أكثر من 253 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و211 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 5 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة الفرنسية: 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 25531.

وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 236 وفاة بفيروس كورونا و1075 إصابة ليبلغ إجمالي الوفيات 29315 والإصابات 213013.

ترمب: أجرينا أكثر من 7 ملايين اختبار للكشف عن فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين جاء بعد زيادة الفحص.

وزير الصحة التركي: تسجيل 1832 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 129491 إصابة.

وزير الصحة التركي: تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3520.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا وإصابة 190 ليبلغ إجمالي الوفيات 470 والإصابات 4838.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليصل إجمالي المصابين إلى 2431 والوفيات إلى 102.

وزير الخارجية البريطاني: تسجيل 693 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29427.

وزارة الصحة المصرية: 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 388 إصابة.

ترمب: كان يتعين على الصين أن تخبرنا بشأن فيروس كورونا ولم أتحدث مع الرئيس الصيني.

تسيير الرحلة الأولى اليوم لمغادرة المصريين من مطار الكويت الدولي الى مطار القاهرة الدولي

وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 583.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 200.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30251.

وزير الصحة التابع للحوثيين يعلن عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 22293 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1248 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها حالة في حضرموت و8 في عدن.

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5804.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17142 تعافى منهم 1924.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 15192.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 146.

وزيرة الهجرة المصرية: نعمل على إعادة جميع المواطنين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر.

وزيرة الهجرة المصرية: لم نرفض استغاثات المصريين بالعودة إلى وطنهم.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الإصابات إلى 5153.

السلطات العمانية: تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى 29 من الشهر الحالي ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 99970.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 6340.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 85 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2032.

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوصي الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى 24 مايو.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2735.

مراسل الجزيرة: السلطات الباكستانية تسجل 24 حالة وفاة و1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال 24 ساعة.

السلطات الروسية: تسجيل 95 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1451.

السلطات الروسية: تسجيل 10102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155370.

معهد روبرت كوخ الألماني: 685 إصابة بفيروس كورونا و139 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163860 والوفيات إلى 6831.

جونز هوبكنز: وفاة 1015 مصابا بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة يومية منذ شهر.

البرازيل تعلن تسجيل 296 وفاة جديدة بفيروس كورونا و6633 إصابة ليصل الإجمالي إلى 7321 وفاة و107780 إصابة.