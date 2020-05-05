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سياسة

قوات حكومة الوفاق الليبية تبدأ عملية تحرير قاعدة الوطية الجوية (فيديو)

5/5/2020

بدأت قوات الحكومة الليبية، الثلاثاء، عملية عسكرية لتحرير قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس بعد أيام من محاصرتها، حسب ما أفاد مصدر عسكري.

وقال المصدر التابع للحكومة، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن قواتهم بدأت فجر الثلاثاء عمليتها العسكرية لتحرير قاعدة الوطية الاستراتيجية، التي تتمركز فيها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر غربي ليبيا.

وأضاف المصدر أن المدفعية الثقيلة مهدت الطريق للقوات البرية لاقتحام القاعدة، وأن الاشتباكات حاليًا قريبة جداً من القاعدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح في كلمة متلفزة الاثنين، إن أنباء سارة جديدة من ليبيا ستردنا بإذن الله قريبا، مؤكدا أن أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هما مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط.

ونشرت حسابات موالية لقوات حكومة الوفاق الوطني، مقاطع فيديو تظهر دفع قوات الوفاق بتعزيزات عسكرية، باتجاه قاعدة الوطية

أهمية قاعدة الوطية

تقع قاعدة الوطية الجوية -المعروفة سابقا بقاعدة "عقبة بن نافع"- على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، قرب منطقتي "الجميل" و"العسة" (غربي ليبيا).

وتكمن خطورة القاعدة في موقعها المحصن طبيعيا، حيث شيدها الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 كلم.

وتعد القاعدة من أكبر القواعد الجوية في ليبيا، حيث تضم مخازن أسلحة ومحطة وقود ومهبطا للطيران ومدينة سكنية وطائرات حربية، بينها طائرات إماراتية مسيرة تستخدمها قوات حفتر في شن هجمات على طرابلس.

وتتسم القاعدة بموقع إستراتيجي، حيث إن الطيران الحربي والمسير الذي يطير منها يغطي كامل المناطق الغربية لليبيا، وتستطيع استيعاب نحو سبعة آلاف عسكري.

وتوجد بالقاعدة غرفة عمليات رئيسية تابعة لحفتر، يقودها آمر عمليات المنطقة الغربية عبد الله نور الدين الهمالي المكلف من حفتر بمهام القاعدة، خلفا للواء الطيار عامر الجقم الأسير لدى قوات حكومة الوفاق، بعدما أسقطت طائرته بمدينة الزاوية (غرب طرابلس) أواخر العام الماضي.

وقد بدأ عدد من النشطاء التغريد بشأن العملية ونشر أحدهم فيديو لما قال إنه توجه قوات الحكومة نحو قاعدة الوطية لتحريرها من قوات حفتر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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