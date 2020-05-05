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سياسة|الإمارات

في ذكرى وفاة عبد النور.. إعلامي إماراتي: مجتمعنا يعيش في خوف ورعب (فيديو)

الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي
الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي
5/5/2020

قال الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي إن المجتمع الإماراتي أصبح يعيش حالة من الخوف والإرهاب بسبب ملاحقة الناشطين على خلفية قضايا الرأي وتلفيق التهم المختلفة بحقهم.

وطالب النعيمي في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، في الذكرى الأولى لوفاة الناشطة علياء عبد النور داخل أحد سجون الإمارات، السلطات بمراجعة حساباتها في التعامل مع أهل الإمارات.

وقال الإعلامي الإماراتي إن الإهمال الطبي الذي تعرضت له عبد النور خلال صراعها مع المرض ثم وفاتها لذلك حادثة أليمة لا يمكن للمجتمع الإماراتي أن ينساها.

وانتقد النعيمي تعامل سلطات أبو ظبي مع المعتقلات داخل السجون، مشيرا إلى أن هذا التعامل ينبئ عن معاملة أكثر قسوة مع الرجال من معتقلي الرأي، ولا يتوقف الأمر عن ذلك بل تشمل المعاناة عائلات المعتقلين والمعتقلات في بيوتهم.

وطالب النعيمي بإطلاق سراح المعتقلين المظلومين ووقف ما وصفها بـ "المهازل" المستمرة منذ عام 2012.

المصدر : الجزيرة
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