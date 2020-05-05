عرضوا نصف مليون.. مصنع كمامات بالخليل يرفض بيع منتجاته للاحتلال (فيديو)

رفض مصنع كمامات بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، بيع منتجاته للاحتلال الإسرائيلي برغم العروض المادية الكبيرة.

ووثق مقطع فيديو، خط إنتاج المصنع بالخليل، فيما قال صاحبه ويدعى تامر القواسمة إن جهات قدمت عروضًا إسرائيلية بمبالغ وصلت إلى نصف مليون شيكل، "142 ألف دولار"، لتصنيع الكمامات للاحتلال، وبدون ترخيص رسمي من السلطة أو غيرها، مؤكدًا: "رفضنا بالمطلق".

وأشار القواسمة إلى أن الفكرة بدأت بين أصحاب المصنع، بالعمل لخدمة الوطن، ورفض البيع والتعامل مع الاحتلال تحت أي ظرف.

وأضاف: تمكن المصنع من العمل على آلة إلكترونية للتصنيع، وواجهوا تحديات باستيراد خام التصنيع للماكينة وللكمامات، متابعًا: "نعمل بانتاجية (7-10) آلاف كمامة يوميًا، ونعمل على رفع الإنتاجية لـ100 ألف، بالرغم من صعوبة الاستيراد للمادة الخام من مصر، والإغلاقات".

والخليل يقطن فيها نحو 600 مستوطن، منهم 200 طالب في مدارس دينية، ويحرسهم 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ مطلع مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، وصلت حد منع الحركة، ما شل الحركة الاقتصادية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أن نحو 453 ألف عامل في فلسطين من أصل مليون و10 آلاف، قد تضرروا بصورة مباشرة من حالة الطوارئ.