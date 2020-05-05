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سياسة|السعودية

صور حصرية.. الجزيرة تبث اليوم تحقيقا عن مشروع نيوم بالسعودية

يتكلف مشروع نيوم 500 مليار دولار
يتكلف مشروع نيوم 500 مليار دولار
5/5/2020

تبث قناة الجزيرة اليوم في نشرة التاسعة مساء تحقيقًا يبحث مآلات مشروع "نيوم" الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن رؤية 2030.

وتبلغ تكلفة مشروع نيوم الذي يمتد على مساحة 26,500 كيلومتر مربع -بحسب السلطات السعودية- 500 مليار دولار.

وسيبث التحقيق ضمن برنامج "المسافة صفر"، صورا حديثة تعرض لأول مرة، ويستعرض سير العمل في مدن مشروع نيوم، ومصير القرى التي سيقام على أنقاضها.

كما سيكشف التحقيق تفاصيل ما أنجز من المشروع وفقا للوعد والمواعيد الزمنية التي حددت عند إطلاقه عام 2017، ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع في 2025.

وأنشأت هيئة خاصة للإشراف على المشروع برئاسة بن سلمان، وأنشأت الرياض والقاهرة صندوقا مشتركًا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء ضمن المشروع.

وسيضم مشروع نيوم 7 نقاط جذب بحرية سياحية، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة، حسبما أكدت مصادر سعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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