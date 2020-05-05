شاهد: ممثل مصري يثير سخرية بعد فيديو يمجد فيه الجيش من مطبخ منزله

أثار مقطع فيديو نشره الفنان المصري، شريف منير، موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشره مقطع فيديو يتحدث فيه عن الجيش وسيناء من مطبخ منزله.

وظهر منير في المقطع قبل أيام وهو يرتدي الزي العسكري "المموه" ويتحدث من مطبخ منزله، واضعا علم مصر على سارية في الخلف منه.

ووجه منير رسالة لمن وصفهم "بالإرهابيين" في سيناء، عقب التفجير الأخير في مدينة بئر العبد قائلا: " أوعوا تفتكروا أننا خايفين .. الشعب المصري كله جيش".

وشكك مغردون في جدية حديث الفنان منير، خاصة بعد وضعه العلم المصري في المطبخ، فيما اعتبر آخرون حديث منير مجرد عملية تدريب قبل الخوض في فيلمه الجديد.

والخميس الماضي، قال المتحدث العسكري المصري إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المدرعات جنوب مدينة بئر العبد، مما أسفر عن سقوط ضابط وضابط صف وثمانية جنود بين قتيل وجريح.

هو استاذ شريف منير حطت علم مصر ليه ف المطبخ 🙄🤔 — 𓋹𝖚𝖐𝖆 (@budz_bunny_) May 4, 2020

وتتعرض قوات الجيش والأمن المصرية في شمال سيناء لهجمات غالبا ما يتبناها تنظيم ولاية سيناء الذي يعلن انتماءه لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي مطلع عام 2018 بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة قال إنه قتل خلالها عشرات المسلحين.

شريف منير لما طلع في ولاد العم مكانش بيمثل, هي دي طريقته فعلا في الكلام بس اقنعوه ان اسرائيل هي مصر https://t.co/B2a9uhsSuB — elissa stan account (@shawermoota) May 4, 2020

https://twitter.com/Ahmedthanaa1/status/1257324379781730308?ref_src=twsrc%5Etfw

كريم عبدالعزيز قالهاله في ولاد العم الحقيقه ان كل فرد في الشعب الاسرائيلي فرد في الجيش ودا خوف مش قوه

حد يسكت شريف منير عشان مش ناقصه افخاي ادرعاي يتريق عليه بالعلم اللي جنب صنيه البطاطس دا https://t.co/WgBgYthGtD — sEعDa وزيربترول تويتر عايز ينبسط (@_seada_) May 4, 2020

ڤيديو ناري للفنان شريف منير بعد انتصارة في حرب ال 73 حله https://t.co/DPwwb2xR6g — Adham Adam (@AdhamAd37320321) May 4, 2020

شريف منير كنت بحترمه لغايه ما قرر

يقلنا نعمل ايه وما نعملش ايه في فيديوهات

حد يقوله دا تبع السوشيال ميديا اللي بيهاجمها 😒 — روح (@dinaeldawy) May 3, 2020

جندي مقاتل شريف منير سلاح المطبخ يا فندم pic.twitter.com/Oh8gDXklW2 — الواقــــع فســــــتك (@Fastoukiii) May 3, 2020

شريف منير قفش فار في مطبخ بيته تقريبا وبيحتفل بالنصر — م 💭 (@Helium_22) May 3, 2020

هو ليه شريف منير مصور الفيديو فى المطبخ اصلا و ازاى العلم جانب البوتاجاز !؟ انا اسفة بس اى حد ممكن يفهمه انه هزلى!!! — Zeinobia is at home 🏡 (@Zeinobia) May 3, 2020

https://twitter.com/ahmedlampa1/status/1256675042206908421?ref_src=twsrc%5Etfw

شريف منير عامل فيديو من المطبخ وحاطط علم مصر وراه وفي الحقيقه مش عارف اخده بأي جديه بخلفية البوتجاز ديه 😁 — چورچ® (@georgesoleman) May 2, 2020

شريف منير عامل فيديو بيتكلم فيه عن الجيش و لابس تيشيرت مموه لا مش دي المشكلة عادي المشكلة انه قاعد ف المطبخ وحاطط وراه علم مصر !!! pic.twitter.com/sHNpfzfGcZ — هايدي (@fuckoffhoney2) May 2, 2020