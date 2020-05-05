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سلمان العودة في رمضان: أسباب تراجع المسلمين رغم امتلاكهم الثروات (فيديو)

5/5/2020

يتناول الشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية، تأملاته في أسباب تراجع المسلمين وتسلط بقية الأمم عليهم رغم امتلاكهم ثروات ضخمة، معزيا ذلك إلى عدم إيمان الأمة بقيمة عليا.

وتواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي حلقة اليوم يواصل الشيخ سلمان العودة تأملاته في تفسير سورة الفتح بقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا".

ويلقي الشيخ العودة في حديثه الضوء على أسباب تراجع المسلمين وتسلط بقية الأمم عليهم وذلك رغم حجم الثروات الضخمة التي يملكونها، ومن بين هذه الأسباب كما يقول العودة عدم إيمان الأمة بقيمها العليا وعدم وجود خطة استراتيجية للنهوض وترسيخ دعائم القوة لدى المسلمين.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين، الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

الشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة في إطار حملة شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الدعاة والعلماء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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