البث الحي
سياسة

بن بريك يعد السعودية بقاعدة عسكرية.. ويمنيون يعلقون

هاني بن بريك (وسط) عرف بعلاقته الوثيقة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
هاني بن بريك (وسط) عرف بعلاقته الوثيقة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
5/5/2020

رد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن على تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك يعد فيها السعودية بأكبر قاعدة عسكرية في الجنوب اليمني.

واستغرب نشطاء يمنيون من وعود بن بريك بإقامة قاعدة للمملكة بالأراضي اليمنية، في الوقت الذي ينفذ فيه مشاريع دولة أخرى كالإمارات.

https://twitter.com/Amedblhaf/status/1257401675708579841?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال معلقون إن بن بريك يبيع ما لا يملك لمن لا يستحق، والجنوب ليست ملك شخصي له ليبيع ويشتري فيها كيفما أراد.

واتهم البعض بن بريك بالارتزاق مرة من الإمارات وأخرى من السعودية.

https://twitter.com/foFFYsKt9SfMaVg/status/1257423096954396674?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)