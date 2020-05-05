بن بريك يعد السعودية بقاعدة عسكرية.. ويمنيون يعلقون

رد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن على تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك يعد فيها السعودية بأكبر قاعدة عسكرية في الجنوب اليمني.

واستغرب نشطاء يمنيون من وعود بن بريك بإقامة قاعدة للمملكة بالأراضي اليمنية، في الوقت الذي ينفذ فيه مشاريع دولة أخرى كالإمارات.

الجنوب يرحب وبإذن الله تكون أكبر قاعدة عسكرية للسعودية العظمى خارج المملكة وفي بلدها الثاني الجنوب على بحر العرب والمحيط الهندي وعلى مدخل خليج عدن في أهم طريق للتجارة الدولية يربط الشرق بالغرب وقبالة القرن الإفريقي والذي توجد فيه قاعدة للغازي العثماني قردوغان.

نحن العرب بلا فخر — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 4, 2020

https://twitter.com/Amedblhaf/status/1257401675708579841?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال معلقون إن بن بريك يبيع ما لا يملك لمن لا يستحق، والجنوب ليست ملك شخصي له ليبيع ويشتري فيها كيفما أراد.

هذا الذي يبيع مالا يملك لمن لا يستحق الجنوب ليست ملك شخصي لك لتبيع وتشتري فيها كيفما تريد

هي أرض يمنية يحكمها القانون والدستور اليمني وليس أراءك المستمدة من الارتزاق مرة للإمارات وأخرى للسعودية حتى لم نعد نعرف عميل من أنت ؟!

ربما أنت عميل من يدفع أكثر لا غير. https://t.co/P1kBlyZydx — أمل جابر (@amal1jaber) May 5, 2020

الشعب يناضلون من أجل الحرية ويأتي هاني بن بريك وأمثاله يطالبون بتحسين شروط العبودية، أرذل ضروب العبودية: عبودية تختارها بنفسك يا مطوع، فعلاً الحرية صعبة جداً عليكم، لأنكم تحبون العبودية 🤭 — موران اليافعي (@Moran_Moh) May 4, 2020

واتهم البعض بن بريك بالارتزاق مرة من الإمارات وأخرى من السعودية.

https://twitter.com/foFFYsKt9SfMaVg/status/1257423096954396674?ref_src=twsrc%5Etfw