القصف والأمطار يهدمان عددا من المباني التاريخية بصنعاء (فيديو)

انهارت ثلاثة مبان سكنية، في صنعاء القديمة المدرجة بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، بعد أن ضعفت الأساسات بفعل الأمطار والغارات الجوية.

وقال مسؤولون وسكان إن تلك المباني الأثرية الموجودة في صنعاء القديمة والمدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، قد قتل أحد أصحابها أيضا.

ويتعرض موقع التراث العالمي التابع لليونسكو لتهديد القصف في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بين التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين.

ودمرت التفجيرات جزءا من المدينة القديمة، ولا يوجد الآن سوى الحطام والأنقاض وأشجار النخيل واقفة بلا ترتيب أو نظام في المكان الذي كانت تقف فيه أبراج فريدة من نوعها في السابق.

وقال أحد سكان صنعاء القديمة يدعى عبد الله الحضرمي "يعني صواريخ كانت ترجّ بيوت صنعاء القديمة رجّ، هذا أول سبب.. ثاني سبب هو نزول رحمة أرحم الراحمين.. الأمطار."

المباني الأثرية في صنعاء تضررت بفعل الغارات الجوية والأمطار

صنعاء التاريخية

وتشتهر مدينة صنعاء القديمة التاريخية بمساجدها التي تنتشر بكثافة وبحماماتها و6000 منزل من الطوب الطيني تعود إلى ما قبل القرن الحادي عشر.

ويعتقد أن صنعاء تأسست قبل 2500 عام، وكان مركزها القديم يعج بالتجارة ويجتذب الزوار والسياح في الأوقات الأكثر هدوءا.

قال عبدالسلام عيشان، وهو ساكن آخر من سكان المدينة القديمة "نطالب من منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات أن تنظر إلى صنعاء باعتبارها منطقة تاريخية".

وأوضح أنها وعلى ذلك تحتاج إلى الحفاظ والترميم وطالب بإعادة ترميمها كاملة وعمل المشاريع اللازمة للحفاظ عليها كمدينة تاريخية".