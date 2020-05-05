العراق يتجه لشراء منظومتي إس300 و إس400 من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء من أي اعتداء خارجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر قوله اليوم الثلاثاء إن "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 وإس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه الى شراء هذه المنظومة الروسية".

وأضاف: "العراق يحتاج إلى بناء منظومة الدفاع الجوي لحماية سيادته ولمنع أي خروقات للأجواء العراقية، وهناك منظومة دفاع أمريكية غير فعالة ومنظومة دفاع روسية يصل مداها إلى 20 كيلو متراً فقط وهي غير فعالة أيضا".

وأوضح أن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تلعب دوراً رقابياً وتشريعياً لرفع معنويات القوات الأمنية ومتابعة احتياجاتها مع السلطة التنفيذية، وكذلك إقرار الأموال اللازمة في الموازنة وتقديم الاستشارة خاصة في المجال الاستخباراتي من خلال استضافة القادة الأمنيين ومتابعة الواقع الميداني معهم".

ومن المنتظر أن يدخل العراق في يونيو/ حزيران المقبل مفاوضات مع الإدارة الأمريكية حول ترتيبات مستقبل القوات الأمريكية في العراق، في ضوء قرار البرلمان العراقي مطلع العام الحالي إخراج القوات الأجنبية من البلاد بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية بمطار بغداد.

واستبقت القوات الأمريكية وعدد من قوات التحالف الدولي عقد هذه المفاوضات العراقية-الأمريكية المرتقبة بالانسحاب من قواعد لها في محافظات بغداد وكركوك والأنبار ونينوى وتسليمها إلى القوات العراقية.