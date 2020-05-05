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سياسة

إعلامي سعودي يعتذر عن تصريحات مثيرة بشأن "السياحة الجنسية" في المغرب

5/5/2020

اعتذر الإعلامي السعودي فهيد الشمري عن تصريحاته بشأن ما وصفها بـ"السياحة الجنسية" في المغرب، وذلك بعد عاصفة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي من مدونيين مغاربة وسعوديين على حد سواء.

ونشر الشمري في وقت سابق مقطع فيديو قال فيه إن الاقتصاد المغربي يقوم على "السياحة الجنسية"، الأمر الذي اعتبره المغاربة إساءة كبيرة وقابلوه بعاصفة انتقادات لينشر بعد ذلك فيديو اعتذار.

وأعرب نشطاء مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم للاعتذارات التي قدمها الشمري.

وقال نشطاء إن المشكلة ليست في الشمري بل في الثقافة التي يحملها، في حين تساءل آخرون لماذا لم يعتذر لباقي الدول والشعوب التي تطاول عليها في نفس المقطع، قائلين: "ما كان ليعتذر لولا الحملة القوية التي شنت ضده من قبل الناشطين المغاربة".

كما هاجم الشمري سعوديون متهمين إياه بمحاولة الوقيعة بين البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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