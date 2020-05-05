إعلامي سعودي يعتذر عن تصريحات مثيرة بشأن "السياحة الجنسية" في المغرب

اعتذر الإعلامي السعودي فهيد الشمري عن تصريحاته بشأن ما وصفها بـ"السياحة الجنسية" في المغرب، وذلك بعد عاصفة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي من مدونيين مغاربة وسعوديين على حد سواء.

ونشر الشمري في وقت سابق مقطع فيديو قال فيه إن الاقتصاد المغربي يقوم على "السياحة الجنسية"، الأمر الذي اعتبره المغاربة إساءة كبيرة وقابلوه بعاصفة انتقادات لينشر بعد ذلك فيديو اعتذار.

وأعرب نشطاء مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم للاعتذارات التي قدمها الشمري.

وقال نشطاء إن المشكلة ليست في الشمري بل في الثقافة التي يحملها، في حين تساءل آخرون لماذا لم يعتذر لباقي الدول والشعوب التي تطاول عليها في نفس المقطع، قائلين: "ما كان ليعتذر لولا الحملة القوية التي شنت ضده من قبل الناشطين المغاربة".

كما هاجم الشمري سعوديون متهمين إياه بمحاولة الوقيعة بين البلدين.

أتمنى من الجهات المعنية إيقاف هذا الكائن عند حده ومحاسبته..

يزعم أنه إعلامي ويتطاول على دول صديقة وتسبب في تراشق السباب والشتام …حتى في تويتر من يدعمونه هم أصحاب حسابات وهمية ..بينما قناة الجزيرة تلتقط مقاطعه وتضخمها وتنشر بأنه إعلامي سعودي. @bip_ksa#فهيد_الشمري pic.twitter.com/3WHWXeSg5m — نايف المشيط‎ (@nalmoshait) May 2, 2020

أفتخر بمغربيتي 👑 🇲🇦 وأفتخر بوالدتي البربرية و والدي البربري المغربي الأصيل الحر المكافح ويلبس طربوش🤠 و طبروشه هو شهامته و رجولته أعتز وأفتخر به. الله يحفظ لي بلادي من كل شر يارب العالمين والله يجعل كيدهم في نحورهم 🤲 #فهيد_الشمري pic.twitter.com/SbK9DCQZH0 — حسنة (@khallouq4islam) May 2, 2020

كنت أود الرد على هذا النكرة #فهيد_الشمري لكن الإخوة في ⁦🇸🇦⁩تكفلوا بالرد عليه.

ربما نسي هذا الخسيس ان الاف المغربيات هن زوجات مخلصات محصنات لإخوة سعوديين ولهم منهن ابناء سعوديين/مغاربة.

هذا النكرة نسي انه يتطاول على دولة كان يطلق عليها الى وقت قريب لقب "الامبراطورية الشريفة"⁦🇲🇦 pic.twitter.com/LsXsI4Ynso — د. عبدالحق الصنايبي (@amireda2019) April 28, 2020

الى النكره فهيد الشمري

أناشمري سعودي مسلم أتبرء منك ومن أفعالك

ماذ تريد شهره واي شهره يامسكين على أعراض المسلمات

ماأراك الا وقعت بالحرام

وأنا حصمك اذا انت رجل اثبت على كلامك عند القضاء

الى أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز

هذا الرجل تطاول على خوال ابوك #السعودية_المغرب pic.twitter.com/tyIE3FUgl9 — محمد بن صالح المطلق (@mnh492003) May 2, 2020

#فهيد_الشمري

أقدم جامعة في العالم

تعدّ جامعة القرويين بمدينة فاس، العاصمة الثقافية للمغرب، أقدم جامعة في العالم، إذ بنيت عام 859 ميلادي من طرف فاطمة بنت محمد الفهري، ولا تزال الجامعة تعمل إلى حد اليوم، إذ تخرج فيها مجموعة من علماء المغرب وشخصياته البارزة، كابن خلدون pic.twitter.com/zdAu5r4fqx — سعود (@Suo_Al12) April 28, 2020