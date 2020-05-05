إصابة 15 طفلا في نيويورك بمرض نادر.. ما علاقته بكورونا؟

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن 15 طفلا دخلوا المستشفى إثر إصابتهم بمتلازمة التهابات نادرة تهدد الحياة "ربما ترتبط بكوفيد-19″، حسب تصريح أمس الاثنين لمسؤولين صحيين في نيويورك.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة الصحة بنيويورك قالت إن أربعة من بين 15 طفلا يشتبه في إصابتهم بمرض "كاواساكي"، كما جاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا أيضًا.

وأظهرت تحاليل ستة أطفال منهم وجود الأجسام المضادة بأجسامهم لمحاربة كوفيد-19، مما يعني إصابتهم بالمرض في وقت سابق.

ومرض كاواساكي هو مرض نادر يصيب الأطفال، ويتسبب في التهاب جدران الأوعية الدموية في الجسم، وتشمل أعراضه استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم لخمسة أيام أو أكثر، واحمرار في العين وطفح جلدي، وتورم الغدد بالرقبة.

والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم الأكثر عرضة للخطر.

وقال الدكتور ديميتر داسكالاكيس، نائب مفوض الصحة في مدينة نيويورك لمكافحة الأمراض في مذكرة مقدمة للعاملين بالقطاع الصحي: "في حالة الاشتباه بالإصابة بالمتلازمة الالتهابية "كاواساكي"، يجب على أطباء الأطفال إحالة المرضى على الفور إلى أخصائي الأمراض المعدية لدى الأطفال، وأمراض الروماتيزم و/ أو الرعاية الحرجة ".

وأضاف أن "التشخيص والعلاج المبكر للمرضى الذين يستوفون معايير كاملة أو جزئية لمرض كاواساكي أمر بالغ الأهمية لمنع تلف الأعضاء بشكل نهائي والمضاعفات الأخرى طويلة الأجل".

وتابع داسكالاكيس إن بعض المرضى يحتاجون أيضًا إلى رعاية مكثفة لمشاكل القلب والجهاز التنفسي.

وذكرت الصحيفة نفسها الأسبوع الماضي أن ثلاثة أطفال مصابين بفيروس كورونا يعالجون أيضًا من مرض كاواساكي.

وأثارت الروابط بين كوفيد-19 ومتلازمة كاواساكي مخاوف أيضًا في دول عدة، وتقوم منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في إن كانت هناك صلة بين فيروس كورونا ومتلازمة الالتهاب.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه سجلت حتى الآن أكثر من 100 حالة لالتهاب غير عادي ربما يكون قاتلا للأطفال.

وأبلغ الأطباء في دول مختلفة عن المزيد من حالات متلازمة التهابية نادرة، منها حالات في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

وكان قد نقل الأطفال الخمسة عشر في نيويورك إلى المستشفى في الفترة ما بين 17 من أبريل/نيسان و 1 مايو/أيار، واحتاج خمسة منهم إلى تنفس اصطناعي، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى الآن.

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