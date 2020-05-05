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سياسة

"أطباء مصر": نرفض تماما مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين

استمرار تزايد وفيات الأطباء جراء كورونا في مصر ونقص بالطواقم الطبية بالمستشفيات
استمرار تزايد وفيات الأطباء جراء كورونا في مصر ونقص بالطواقم الطبية بالمستشفيات
5/5/2020

رفضت نقابة أطباء مصر، مقترحًا بإمكانية تحويل الصيادلة، إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، مؤكدة أنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية.

جاء ذلك بعد دعوة رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، لنقيب الأطباء لحضور اجتماع لمناقشة الأمر، وفق بيان صادر عن نقابة الأطباء اليوم الثلاثاء.

وجاء في تفاصيل الرد أن "النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري، ومن المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقًا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة".

وتابع البيان "لا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة".

واستطرد "هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث".

وأردف البيان "بالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسؤولا عن أرواح المصريين، أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخيص لمزاولة مهنة الطب".

واختتم البيان بالقول "لذلك نحيطكم علما بان نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلًا".

وأمس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الدفاع، بدراسة إمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على شهادة معادلة، بهدف تعويض العجز في أعداد الأطباء في ظل أزمة كورونا. وقوبل المقترح بموجة من السخرية الممزوجة بالغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بينما حذر عدد من الأطباء المصريين من خطورة الوضع الوبائي في مصر لكورونا، في ظل عدم اكتراث كثيرين بإجراءات الحظر، وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مما ينذر بكارثة.

وفي بيان سابق، حذرت نقابة الأطباء وزارة الصحة من مغبة الاعتماد على إجراء التحليل السريع فقط، للاطمئنان على سلامة أعضاء الفرق الطبية في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا.

يأتي ذلك بينما يواصل فيروس كورونا تسلله إلى الكوادر الطبية في مصر بين موتى ومصابين، وأعلن العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من طواقمها الطبية بالفيروس، الأمر الذي خلق أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

ولايزال القطاع الطبي يفقد كوادره واحدًا تلو الآخر كان آخرهم، وتوفي حتى الآن 8 من الأطباء آخرهم الدكتور محمد الهنداوي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر.

https://twitter.com/Ab00Salah/status/1257652062998933511?ref_src=twsrc%5Etfw

ووفق وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

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https://twitter.com/rewan_osama_/status/1257613338676203521?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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