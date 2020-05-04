نصرالله: حزب الله ليس له أنشطة في ألمانيا (فيديو)

نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الإثنين، أي أنشطة لحزبه في ألمانيا، بعد أيام من حظر برلين كل نشاطات الحزب وإعلانها عن مداهمات مساجد عدة قالت إنها مرتبطة بالحركة اللبنانية.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: "حين نقول ليس لدينا تنظيم في ألمانيا، نحن صادقون مئة في المئة" معتبراً أن ما صدر "قرار سياسي وتعبير عن الخضوع الألماني للإرادة الأمريكية وإرضاء لإسرائيل".

وأعلنت الحكومة الألمانية، الخميس الماضي، حظر كل نشاطات حزب الله على أراضيها، وداهمت شرطتها مساجد عدّة ومراكز قالت إنها مرتبطة بالحزب، في خطوة رحّبت بها الولايات المتحدة واسرائيل وندّدت بها طهران، أبرز داعمي الحزب.

وكانت نشاطات الجناح العسكري لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوربي "حركة إرهابية"، محظورة، لكن ليس نشاطات جناحه السياسي الذي ينظم باستمرار تظاهرات أو تحركات ضد اسرائيل.

وأكّد نصرالله أنّ "ما أقدمت عليه وزارة الداخلية مدان.. مداهمة بعض المساجد وبعض مراكز الجمعيات.. ممارسات متوحشة".

وأضاف "متوقع أن تقدم دول أوربية أخرى على قرار من النوع ذاته" مشدداً في الوقت ذاته على أنه "منذ سنوات طويلة، لم نعد نعتمد إيجاد تنظيمات لنا في دول العالم والدول الأوربية خصوصاً وأمريكا اللاتينية وغيرها".

وطالب الحكومة اللبنانية بالقيام بواجباتها معتبراً أنها "معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا".

وقدّرت السلطات الألمانية عدد أعضاء حزب الله الذين تتهمهم الاستخبارات الداخلية بجمع تبرعات وتجنيد مؤيدين وتنظيم تظاهرات تدعو إلى تدمير إسرائيل بنحو ألف شخص.

ويأتي قرار برلين بعد دعوات أمريكية وإسرائيلية بهذا الصدد. وكان سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والمدير العام بالوكالة للاستخبارات القومية الأمريكية ريتشارد غرينيل دعا ألمانيا في سبتمبر/أيلول إلى حظر النشاط السياسي للحزب على أراضيها، كما فعلت بريطانيا وهولندا.