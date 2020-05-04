منها سيارة فيراري.. رغد صدام حسين تتوعد بمقاضاة المستحوذين على أملاك عائلتها

حذرت رغد، ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مَن استولوا على أملاك عائلتها، من المساءلة القانونية، مؤكدة أنها ستقاضي جميع من استحوذوا على الأملاك الشخصية لعائلتها.

ونشرت رغد صدام حسين، أمس الأحد، عبر حسابها على تويتر، صورة سيارة فيراري حمراء تعود لعائلة صدام حسين.

سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية،، هذه وغيرها. وننبه الاخرين الى عدم الانخراط في هذه الامور لاي سبب لانهم سيتعرضون للمسائلة القانونية.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/uecGE5R6ry — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 3, 2020

والتقطت الصورة من برنامج مصور بثه موقع Motor المتخصص في أخبار السيارات، ويتحدث البرنامج عن سيارات عائلة الرئيس العراقي السابق، وبيعها خارج العراق.

وتفاعل عراقيون مع تغريدة ابنة صدام حسين، وتباينت آراؤهم بين مؤيد لحق إعادة الأملاك الخاصة بعائلتها، وبين متسائل عن كيفية حصول عائلة صدام على تلك الأملاك بالأساس.

وصدام حسين هو رابع رئيس في تاريخ العراق، حكم أكثر من عقدين طور الاقتصاد وحارب إيران وغزا الكويت وواجه الغرب في حربين، وأُعدم بعد الغزو الأمريكي للعراق يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، وأثار إعدامه موجة احتجاجات واسعة عربيا وعالميا.

https://twitter.com/ali_inoma/status/1256945962926387200?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KAltaiey/status/1256919064162770945?ref_src=twsrc%5Etfw

هاي الفيراري شفتها بالهيئة العامة للكمارك .. مقرها الكرادة — سرمد القيسي (@SarmadMedia) May 3, 2020

منيلهم شخصيه هاي مال شعب،،،،، عائله صدام متختلف عن السراق حاليييين،،،🙃 — Mustafa Ali (@Mustafa20321694) May 3, 2020