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سياسة

مقاتلات تركية تعترض مروحية لوزير الدفاع اليوناني وقائد الجيش.. وأثينا تندد

طائرة مقاتلة تابعة للجيش التركي
طائرة مقاتلة تابعة للجيش التركي
4/5/2020

ندّدت اليونان بما اعتبرته مضايقة مارستها مقاتلات تركية بحق مروحية يستقلها وزير دفاعها وقائد جيشها فوق جزيرة يونانية صغيرة في بحر إيجه.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن الحادث وقع بعد أن اعترضت المقاتلات اليونانية المقاتلات التركية في مناورات مألوفة ولكنها خطيرة من قبل حليفين في حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة بعد زيارتهما لقواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "آنا" أن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 3500 قدم (1000 متر) بعد إقلاع المروحية ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 1700 قدم فقط.

ونددت وزارة الخارجية اليونانية بشدة بالمضايقات وحثت تركيا على احترام القواعد المعمول بها "مثل الدول الأخرى في المنطقة بدلاً من انتهاكها بشكل منهجي".

وقال مصدر عسكري إن الطائرات اليونانية اعترضت طائرات تركية انتهكت المجال الجوي للبلاد قبيل الحادث.

وفي أبريل/ نيسان 2018، قتل طيار عسكري يوناني عندما تحطمت طائرته بعد اعتراض مماثل.

المصدر : وكالات
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