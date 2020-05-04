لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 4 مايو/أيار

حتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من ثلاثة ملايين 635 ألفا، توفي منهم أكثر من 252 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و187 ألفا حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين

وزارة الصحة التركية تسجل 64 وفاة بفيروس كورونا وإصابة 1614 وتعافي 5015 ليبلغ إجمالي الوفيات 3461 والإصابات 127659 وحالات التعافي 68166.

تركيا تخفف إجراءات الحجر بالنسبة لمن هم فوق 65 ودون 20 عاما.

الإمارات تعلن تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 ليبلغ إجمالي الإصابات 14730 والوفيات 137.

قمة المانحين لدعم جهود التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا تحصل على تعهدات دولية بتقديم 7.4 مليار يورو.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 6813 ووفاة 7 ليصل إجمالي الوفيات إلى 436.

دراسات ترجّح بلوغ وفيات كورونا بالولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول يونيو حزيران

منظمة الصحة: واشنطن لم تقدّم أدلة على "تكهّناتها" بشأن مختبر ووهان.

306 وفيات بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز 25 ألف وفاة.

بشار الأسد يحذّر من "كارثة" تتجاوز إمكانيات سوريا في حال تفشي كورونا المستجد.

محققون: كورونا تسبب في عدد كبير من الوفيات "الغامضة" شمال نيجيريا.

الخطوط الكندية تخسر 710 ملايين دولار في الربع الأول من 2020 بسبب كورونا.

الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات و1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قطر تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 39 حالة عن يوم أمس وتعافي 146 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 1810.

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 740.

الصحة الإيرانية: تسجيل 74 وفاة بـفيروس كورونا ومعدل الوفيات والإصابات في تراجع مستمر.

تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب فيروس كورونا.

رئيس الوزراء الياباني يمدد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى نهاية شهر مايو أيار الجاري.

رئيس وزراء اليابان يعلن تخصيص 800 مليون دولار لدعم مبادرة إنتاج لقاح فيروس كورونا.

المستشارة الألمانية تعلن تخصيص 525 مليون يورو لدعم بحوث إنتاج لقاح فيروس كورونا.

الرئيس الفرنسي يتعهد بتقديم 500 مليون يورو لدعم مبادرة إنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 171 من المصابين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 1947.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 40.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5278.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5000.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177.

روسيا تسجل 10581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 145268.

سلطنة عمان تسجل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزير الدفاع البريطاني: يجب على الصين أن تكون شفافة وتقدم إجراءات واضحة بشأن فيروس كورونا.

السلطات الصحية في السويد: تسجيل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2769.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218011.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25428.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50267.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7924.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2637.

وزارة الصحة الأفغانية: 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

الرئيس الإيراني حسن روحاني: إضعاف منظمة الصحة العالمية سوف يؤثر على جهود مواجهة وباء كورونا.

روحاني: قرار الولايات المتحدة وقف الدعم لمنظمة الصحة العالمية خطأ استراتيجي كبير.