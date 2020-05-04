كورونا: كويتيون يتهمون الحكومة المصرية بالتخلي عن مواطنيها (فيديو)

اتهم كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة المصرية بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها، عقب أعمال الشغب التي حدثت، أمس الأحد، من قبل مصريين عالقين في الكويت.

وطالب كويتيون بمحاسبة المتسببين في أعمال الشغب والضغط على الحكومة المصرية لإجلاء رعاياها من الكويت.

للأسف المخالفين من الأخوه المصريين في مركز الإيواء في كبد يثيرون الشغب والتجمهر مع أن الحكومه الكويتيه ماقصرت معاهم وقامت بخدمتهم وإيواءهم وتوفير السكن والمأكل لهم وإعفائهم من الغرامات رغم مخالفتهم لقانون الأقامه وفي ظل تعنت حكومة مصر من توفير رحلات طيران لهم واستقبالهم #الكويت pic.twitter.com/8VcKyE7Xz6 — 🇰🇼فهد محمد الحويلة (@F_M_ALHUWAILAH) May 3, 2020

أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على #الكويت المواطنون 30% وفي #قطر و #الامارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%.

مايشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات!تصوروا عدد الهنود في الخليج

6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم مايفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين! https://t.co/A0ywQVJQxw — عبدالله الشايجي (@docshayji) May 4, 2020

الخلل من البداية انظروا لاعداد الوافدين في الكويت وستعرفون لماذا تكون الازمات الهنود ما يقارب ٩٠٠ الف المصريين ٨٠٠ الف العملية احصائية لخلق توازن اجتماعي وليس الضرر للناس ،،، — مشاري الحمد (@Mishari77) May 4, 2020

لا أعتقد مطلقاً أن الضغط على #الكويت في أزمة إعادة العمال المصريين من قبل نظام السيسي هو عفوي.

حين ترفض حكومة #مصر إعادتهم إلى بلدهم وهم تحت الضغط النفسي والإقتصادي بسبب #كورونا هذا فضلاً عن ملف تجار الإقامات المتورطين.

فالضغط على الكويت يتناغم مع رغبة بعض دول الخليج السياسية — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) May 4, 2020

لا أعتقد مطلقاً أن الضغط على #الكويت في أزمة إعادة العمال المصريين من قبل نظام السيسي هو عفوي.

حين ترفض حكومة #مصر إعادتهم إلى بلدهم وهم تحت الضغط النفسي والإقتصادي بسبب #كورونا هذا فضلاً عن ملف تجار الإقامات المتورطين.

فالضغط على الكويت يتناغم مع رغبة بعض دول الخليج السياسية — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) May 4, 2020

معلومة لكِ ياوزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج:

دولة الكويت تكفلت بفحص مواطنيها و جميع رعايا دول العالم بالكرة الأرضية (بدون مقابل) للتأكد من سلامتهم و بالتأكيد لن ترسل لكم الكويت رعايا مصابين و هذا ما يزيد الاستغراب في خوفك من إستقبال مواطني بلدك وتطمينهم لرؤية أهلهم. — safa Alhashem (@safaalhashem) May 4, 2020

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن أجهزة الأمن فضت أعمال شغب تسبب بها أفراد من الجالية المصرية، كانوا يطالبون سلطات بلادهم بالاستجابة لطلب عودتهم إلى مصر.

وذكرت الداخلية الكويتية في بيان في وقت مبكر اليوم الاثنين إن أفراد الأمن تمكنوا من ضبط عدد من مثيري الشغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أكدت وزارة الداخلية أن "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب، وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون".

وقال البيان إن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلدهم هذا الأسبوع.

هذا واعتذرت السفارة المصرية في الكويت عن أعمال الشغب داخل مواقع إيواء مخصصة لمخالفي الإقامة من المصريين، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات جادة لحل المشكلة.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر كويتية أن وزارة الخارجية الكويتية ستجتمع بالسفير المصري طارق القوني، الاثنين، لحث الجانب المصري على ضرورة تهدئة أبناء الجالية في البلاد وعدم تكرار ما حدث من فوضى أمس.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر، اليوم، عن المصادر نفسها القول إن الخارجية ستطالب القوني بضرورة التوضيح لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية بأن استئناف عملية الإجلاء قريبة وستشمل جميع الفئات من دون أي تأخير.

وكان السفير المصري لدى الكويت أعلن في وقت سابق، من مساء الأحد، أن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية المصرية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وفي 14 من أبريل/نيسان الماضي، قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في تصريحات إن الوزارة تعيد الآن العالقين المصريين في الخارج ممن ليست لديهم إقامة دائمة، على أن تكون المرحلة الثانية للمقيمين،من دون ذكر أعدادهم.