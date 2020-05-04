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سياسة

فرنسا تنتقد مصر بسبب وفاة المخرج الشاب شادي حبش في المعتقل

المخرج المصري شادي حبش وقد وافته المنية في سجن طرة بعد 777 يومًا من اعتقاله
المخرج المصري شادي حبش وقد وافته المنية في سجن طرة بعد 777 يومًا من اعتقاله
4/5/2020

أعربت فرنسا، الإثنين، عن "قلقها" عقب إعلان وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش في السجن، ودعت القاهرة إلى احترام "التزاماتها" الدولية حول ظروف الاحتجاز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "التقارير عن  وفاة شادي حبش في السجن مثيرة للقلق".

وأخرج حبش فيديو لأغنية تنتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتوفي، أمس الأول السبت، في سجن طرة بالقاهرة عن عمر ناهز 24 عاما.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية أن "فرنسا تجري مع القاهرة حوارا صريحا في مجال حقوق الإنسان، وهو جزء من علاقتنا الثنائية".

وتابعت "في هذا الإطار، تذكّر فرنسا بأن ظروف احتجاز المساجين يجب أن تكون متطابقة مع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة".

واعتقل شادي حبش في مارس/آذار 2018 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون".

واعتقل  الشاب عقب إخراجه شريطا مصورا لأغنية بعنوان "بلحة" من أداء رامي عصام، وأطلق معارضون سياسيون تلك التسمية على السيسي للسخرية منه.

وشوهدت الأغنية التي مُنعت في مصر أكثر من 5 ملايين مرة على موقع "يوتيوب".

وتنتقد منظمات حقوقيّة باستمرار ظروف الاحتجاز في السجون المصرية. ومنذ بداية مارس/آذار، علّقت السلطات المصرية الزيارات للمساجين، مما فاقم عزلتهم.

وتقدّر عدة منظمات غير حكومية عدد المساجين السياسيين في البلاد بـــــــــ 60 ألفا، من بين 100 ألف سجين، بينهم معارضون إسلاميون تعرضوا إلى حملة قمع عقب انقلاب في يوليو/تموز 2013 قاده وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي قضى نحبه خلال اعتقاله.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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