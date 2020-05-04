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سياسة|مصر

سخرية من مبالغة ممثل مصري في أداء دور "الإرهابي" بمسلسل "الاختيار"

الممثل أحمد العوضي أثناء تمثيله دور الضابط هشام عشماوي بمسلسل "الاختيار"
الممثل أحمد العوضي أثناء تمثيله دور الضابط هشام عشماوي بمسلسل "الاختيار"
4/5/2020

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة بين المصريين من الممثل أحمد العوضي، الذي أدى دور ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري "هشام عشماوي" في مسلسل "الاختيار".

وانتقد نشطاء مصريون مبالغة العوضي في تمثيل دور "الإرهابي"، في المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، حيث نالت تعبيرات وجهه القسط الأكبر من السخرية والانتقاد.

وقامت صفحات وحسابات على مواقع التواصل بنشر صورة الممثل وكتابة تعليقات توحي بأنها ردود أفعال خاصة بمواقف حياتية أخرى.

ورد الممثل على منتقديه، في منشور عبر حسابه على فيسبوك متهما إياهم بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وقال "إيه يا إخوان قافشين عليا لييييه بس، حاضر هبقي أضحك، حاضر، أصل أنا بعمل إرهابي أهبل وأنا معرفش، هروح أقوله عاوز أغتال الوزير، وأنا بضحكله، فهو يقولي بيجاااااااااد، متهزرش بقاااااا، خد ضحك كتير أهو".

ويمثل مسلسل "الاختيار" ملامح من سيرة قائد الكتيبة 103 صاعقة في القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد صابر المنسي الذي يقدمه الإعلام المصري باعتباره "أيقونة قوات الصاعقة" إثر مصرعه في عملية مسلحة استهدفت كتيبته في شهر رمضان عام 2017.

ويلقى المسلسل انتقادات من معارضين وحقوقيين مصريين أكدوا أن الدراما المصرية تنقل وجهة نظر السلطات المصرية فقط، دون النظر للواقع في شبه جزيرة سيناء.

وهاجم آخرون الرمزية المعتادة في الدراما المصرية للإرهاب باللحية والنقاب، مؤكدين إن ضابط الجيش السابق هشام عشماوي لم تكن هيئته كما صورها المسلسل.

يذكر أن محمد المنسي -شقيق العقيد أحمد المنسي- قد نشر على حسابه بموقع فيسبوك أن صنّاع المسلسل لم يأخذوا رأي الأسرة في عمل درامي يتناول سيرة نجلهم، وأن الأسرة ظنت في البداية أن الأمر مجرد مزحة، لكن بمرور الوقت ثبت أنه صار واقعا مؤكدا، وهو ما تسبب في إصابة والدة العقيد الراحل بضرر نفسي شديد.

ولجأت الأسرة إلى القضاء، وبعكس ما يحدث مع باقي المسلسلات، لم تنشر وسائل الإعلام أي معلومة عن الدعوى القضائية التي أقامتها أسرة الضابط الراحل ضد المسلسل وصنّاعه، ولم يستجب القائمون على المسلسل بالامتثال أمام النيابة بعد استدعائهم مرتين، وفق رواية شقيق المنسي.

 

 

وشهدت مسلسلات مصرية أخرى تذاع في رمضان انتقادات عبر مواقع التواصل لأخطاء فنية أثناء أدائها، مثل "مسلسل البرنس" الذي أخطأ  الممثل محمد رمضان في أدائه تمثيل دور مصاب، حيث وضعت أجهزة طبية مخصصة للقلب على يده.

https://twitter.com/Rahafah88175481/status/1256439574378754049?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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