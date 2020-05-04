البث الحي
سياسة

رئيس تنزانيا يرفض استخدام أجهزة فحص كورونا بعد تجربتها على عنزة

الرئيس التنزاني جون ماجوفولي
الرئيس التنزاني جون ماجوفولي
4/5/2020

رفض الرئيس التنزاني جون ماجوفولي أمس الأحد استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا في بلاده قائلا إنها معيبة وأظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات أُخذت من عنزة ومن ثمار البابايا.

وواجهت حكومة ماجوفولي انتقادات من قبل لتكتمها على ظهور الفيروس وطلبها من التنزانيين في السابق أن يصلوا من أجل ابتعاد الفيروس عن بلدهم.

 وأوضح الرئيس في إحدى المناسبات بمنطقة شاتو في شمال غرب تنزانيا أن أجهزة الاختبار لكشف مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، مستوردة من الخارج؛ لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس إنه أمر قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص مضيفا أنهم أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين.

وقُدمت العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر.

وقال الرئيس التنزاني إن نتيجة عينتي البابايا والعنزة جاءت إيجابية لمرض كوفيد-19 مضيفا أنها تعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس.

وسجلت تنزانيا حتى أمس الأحد 480 حالة إصابة و17 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، لكن دار السلام، على عكس معظم الدول الأفريقية، لا تقدم أرقاما يومية عن الفيروس وتعود أحدث إفادة بعدد الحالات إلى الأربعاء الماضي.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)