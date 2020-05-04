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سياسة|مصر

"خرجوا زبادي بيموت": مناشدات للإفراج عن مشجع الأهلي المصري

مشجع النادي الأهلي محمود علي، الشهير بزبادي
مشجع النادي الأهلي محمود علي، الشهير بزبادي
4/5/2020

طالب نشطاء مصريون بالإفراج عن مشجع النادي الأهلي محمود علي، الشهير بزبادي والمعتقل منذ عدة أشهر بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس "أهلاوي"، بعد تدهور صحته.

وقال مغردون إن زبادي يعاني من تردي حالته الصحية ويحتاج رعاية طبية مستمرة، معربين عن قلقهم بسبب عدم استجابة إدارة السجن لنقله أو علاجه.

https://twitter.com/OlaAbdelfatah6/status/1257095244958621702?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/22_sooh/status/1257101547164651520?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعرب المغردون عن تخوفهم من أن يلقى "زبادي" مصير شادي حبش، مخرج أغنية "بلحة" الشهيرة، الذي قضى نحبه داخل أحد السجون قبل أيام.

https://twitter.com/OlaAbdelfatah6/status/1257095328056193025?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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