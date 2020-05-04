"خرجوا زبادي بيموت": مناشدات للإفراج عن مشجع الأهلي المصري

طالب نشطاء مصريون بالإفراج عن مشجع النادي الأهلي محمود علي، الشهير بزبادي والمعتقل منذ عدة أشهر بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس "أهلاوي"، بعد تدهور صحته.

محمود علي (زبادي) ، محبوس علي ذمه قضيه ٧٧٠ بقاله ٧ شهور هو وباقي جمهور الاهلى محمود حالته الصحيه تدهورت جدا ومحتاج يتنقل للمستشفي في اسرع وقت وللاسف في تعنت كبير ضده نناشد المسؤلين والرئيس عبد الفتاح السيسي يخرجوه اهله ملوش غيره

زبادي بيموت #خرجوا_زبادي_بيموت pic.twitter.com/67tM4sf865 — 💝ĤỖ7Ã🦅Ẹ .Ƒ. Ã🦅ЌÃϻβÃ💕 (@MahmoudKamba17) May 3, 2020

وقال مغردون إن زبادي يعاني من تردي حالته الصحية ويحتاج رعاية طبية مستمرة، معربين عن قلقهم بسبب عدم استجابة إدارة السجن لنقله أو علاجه.

https://twitter.com/OlaAbdelfatah6/status/1257095244958621702?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/22_sooh/status/1257101547164651520?ref_src=twsrc%5Etfw

اخواتنا ف السجون من شهر ١٢ وتحديدا في مباراه الهلال السوداني تم القبض علي مجموعه من جماهيرالاهلي رغهم عدم قيامهم بأي اعمال شغب وتم اتهامهم بقضيه وهميه وهي "إعاده إحياء رابطه أولتراس أهلاوي ولحد النهارده مخرجوش ومش عارفين مصيرهم ايه#خرجوا_زبادي_بيموت — Sooh 7⚽️🦅❤ (@ahlawya7411) May 3, 2020

زبادي جاري في المنطقه و عمري ما شوفت منه حاجه و حشه و صاحب صاحبه و جدع فيارب انت العالم بالحال يارب #خرجوا_زبادي_بيموت — محمد حمدي ‏ (@7amposa07) May 4, 2020

#خرجوا_زبادي_بيموت

الكره للجماهير

الجمهور مكانه الإستاد مش السجن!! — Amr Walid (@Amrwalid_) May 4, 2020

وأعرب المغردون عن تخوفهم من أن يلقى "زبادي" مصير شادي حبش، مخرج أغنية "بلحة" الشهيرة، الذي قضى نحبه داخل أحد السجون قبل أيام.

كل اللي هايعارض هايموت

مش ذبادي ولا شادي

طول مالضعف سيطر علي قلوبكم

يبقي كلنا هانموت

#خرجوا_زبادي_بيموت#عقيده_ثورتنا_ايه #ارحل_يا_سيسي — 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@aldahashna) May 4, 2020

https://twitter.com/OlaAbdelfatah6/status/1257095328056193025?ref_src=twsrc%5Etfw