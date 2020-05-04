ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد أنّ لقاح فيروس كورونا سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترمب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة "ناشيونال مول" بواشنطن "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح ، بحلول نهاية العام".

أضاف "الأطباء سيقولون: يجب ألا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقده". وتابع "نحن ندفع بشدة (…) أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترمب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة اخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي".

ألمانيا متشائمة

وفي رد فعل ألماني على توقعات ترمب اعتبر وزير الصحة الألماني أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب "سنوات".

وقال ينس سباهن مساء الأحد لقناة "إيه أر دي" الألمانية "سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن يجب أن نكون واقعيين، الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى".

وأضاف "تطوير اللقاحات واحد من أصعب المهام في الطب".

عبّر ترمب عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة

وعبّر الرئيس الأمريكي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة ولكن "بأسرع ما يمكن"، مبديا في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعا أن تكون سنة 2021 "مذهلة".

كما دافع ترمب مجددا عن قراراته منذ بداية الوباء وقال "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".

وأشار أيضا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر/ أيلول

عقار رمديسيفير

وأكد مدير مختبر جلعاد الأمريكي الأحد أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس "أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأمريكية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة" وكذلك المرضى "في الدول الأخرى حول العالم".

وحين سألته صحفية عن إمكانية تصديره، أجاب "نعم. صدرنا آلاف الجرعات لإجراء تجارب سريرية"، خاصة ضمن البرامج التي تتيح استعمال أدوية لا تحظى بعد بمصادقة رسمية.

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية موافقتها الجمعة لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.