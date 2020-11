"انقلاب في قطر" يقوده "الذباب" على تويتر بمقاطع مفبركة (فيديو)

دشنت حسابات سعودية وهمية معروفة باسم "الذباب الإلكتروني" مساء أمس الأحد، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت فيها وقوع "انقلاب في قطر"، وبالتحديد في مدينة الوكرة جنوب شرق البلاد.

وبثت تلك الحسابات الوهمية، عشرات المقاطع التي وثقت وقوع انفجارات واشتباكات عنيفة، ولكن بعد التحقق منها تبين أنها تعود لأحداث قديمة وقعت إحداها في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك في الصين، ومناطق أخرى مختلفة.

وعمد "الذباب الإلكتروني" إلى فبركة صور ومقاطع فيديو وحسابات زعمت أنها من داخل قطر للإبلاغ عن وقوع أحداث واشتباكات.

ونشر مارك أوين جونز، الخبير في نظم المعلومات والعلوم الرقمية، سلسلة من التغريدات كشفت حملة التضليل التي يقودها الذباب من السعودية عبر عشرات الحسابات الوهمية التي تدعم روايات بعضها بإعادة التغريدة.

[Thread] 1/ Ok this is a network-analysis thread on the disinformation campaign in Qatar using the hashtags (arabic) "Al Wakra" and "Coup in Qatar" [Inqilaab fi Qatar]. First up. The hashtags got noticed. They are still the number one trends in Saudi and Qatar. pic.twitter.com/pSaea3Dhdp — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 4, 2020

وسخر المغردون القطريون من حملة الذباب، وبثوا مقاطع فيديو طريفة من مدينة الوكرة التي بدورها فندت مزاعم وقوع انقلاب.

ولكن الذباب استغل هذه الفيديوهات الجديدة بالفعل لفبركتها بأصوات إطلاق نار وإخفاء الصوت الأصلي.

6/ Now this community of around 50 accounts, all tweeting approximately 22 times, means around 1,100 fake retweets. That's just one small community in this massive network. If you scale that up, you can see how this is such a problem. Of course there are many more e.g. pic.twitter.com/wegAecCSP2 — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 4, 2020

وقال ناشطون قطريون إن ما يصدر عن الذباب ليس مستغربًا، بسبب العجز الذي يعانيه النظام السعودي من مشاكل داخلية وخارجية كبيرة.

وأكدوا أنه لا أحد في قطر يلتفت إلى الحملات المنظمة والكاذبة لأنها أصبحت "مملة ومكررة ولا تستحق الرد".

وتصدر وسم (#انقلاب_في_قطر) قائمة التداول في السعودية بنحو 22 ألف تغريدة ودعمت الحملة حسابات سعودية لشخصيات معروفة وموثقة بالعلامة الزرقاء، إضافة إلى وسائل إعلام بينها صحيفة اليوم السابع المصرية وصحيفة المرصد السعودية.

10/ The trend seems to have began around 1 am UTC. This account, @faisalva_ , who has a profile pic of King Salman, posted a video reporting gunshots and explosions. Another account, self described as a Saudi radiologist, said a coup was happening pic.twitter.com/uI8S96bfvD — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 4, 2020

ووفق بيانات تحليل الوسم الذي أطلقه الذباب، فإن نسبة إعادة التغريدة بلغت 60% وتصدرت السعودية أكبر عدد من المغردين بمعدل 73% من إجمالي التغريدات و6% موزعة بين مصر والإمارات.

أبرز الفيديوهات المفبركة المتداولة والتي تم والتحقق منها

الفيديو المفبرك (1):

إطلاق نار كثيف ومروحيات في منطقة #الوكره في #الدوحة #قطر

هُناك مصادر تقول إنه #انقلاب_في_قطر

وأخرى تقول إن #حمد_جاسم بن جبر حاول الانقلاب بالتضامن مع عسكر الصملي بعد أمر تميم بن حمد التحقيق في فساد مالي واداري بشركاته

طول عمرهم خيانات

شيل ابوك حط ابوك عالحكم

الله يحمي شعب #قطر pic.twitter.com/MGRsWJaDg1 — ‎مساعد بن سعد السحيمي (@Musaid_AlSohimi) May 4, 2020

الفيديو الأصلي:

الفيديو المفبرك (2):

https://twitter.com/aaz4801/status/1257158296861126658?ref_src=twsrc%5Etfw

الفيديو الأصلي:

الفيديو المفبرك (3):

https://twitter.com/rakaan_turki/status/1257128765676797959?ref_src=twsrc%5Etfw

الفيديو الأصلي:

الفيديو المفبرك (4):

https://twitter.com/QtrGov/status/1257190468263297024?ref_src=twsrc%5Etfw

الفيديوهات الحقيقية:

الذباب حاطين فيديو ان الوكرة فيها إطلاق نار 😅😂 #الوكرة pic.twitter.com/BqYQGL97Sa — راشد الهاملي 🇶🇦 (@Alhamli_70) May 4, 2020

أبرز التفاعلات الساخرة ومعظمها من قطر والكويت

مازال الذباب الالكتروني لدول الحصار يستخدم موضوع رفع الهاشتاقات للترند ، خلاص ياجماعة game over ، انتهت هذه الامور ولا احد هنا في قطر يلتفت لهاشتاقاتكم او حتى ازمتكم ، تخطينا هالمرحلة ، لذلك ماتقومون به اصبح امر مكرر وممل و لا يستحق الرد . — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) May 4, 2020

هذه الايام ركزت على الازمة الليبيه بسبب التحول الكبير في ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق وما رافقه من انتصارات اعادت الغرب الليبي و حاصرت مدن حيويه تنسف مشروع حفتر مثل ترهونه و بني وليد .

لكن تعليقات الذباب الالكتروني كانوا يطلبون تعليقي على انقلاب مزعوم في قطر لم يسمع عنه غيرهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 4, 2020

أجزم ..

أن أحد أسباب عجز الموازنة #السعودية هو الصرف على #الذباب والمرتزقة والسفهاء بسخاء .. فيما تفرض على المواطن السعودي الضرائب ويُطلب منه شد " الحزام " .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 4, 2020

https://twitter.com/mo_alKathiri/status/1257216338273198080?ref_src=twsrc%5Etfw

مايصدر من النظام السعودي القائم على الذباب ليس بمستغرب .. فبنظرة سريعة نجد انه نظام عاجز مترنح يعاني من مشاكل داخلية وخارجية كبيرة واخرى مالية وديون ثقيلة ، دولة متهالكة وشعب مغلوب على امره ، يقوده نظام احمق قائم على الغدر والخداع والسرقة ..!#السعودية — فهد العمادي (@fahedalemadi) May 4, 2020

هههههه مليشيا الذباب يحتاجون دورة تدريبية مكثفة..

من كثر Report Mute Block نسيت عددهم من كثر البذاءة واللغة ومفرداتهم التي تعكس بيئة مستنقعهم.

اكتشفت اليوم صفة جديدة مشتركة كيف تعرف جحافل الذباب Bots؟

طلعوا يغشون من بعض يكررون نفس المفردات والصفات..

الجماعة حافظين مو فاهمين😷😂 — عبدالله الشايجي (@docshayji) May 4, 2020