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"انقلاب في قطر" يقوده "الذباب" على تويتر بمقاطع مفبركة (فيديو)

ناشطون قطريون قالوا إن ما يصدر عن الذباب ليس مستغربًا، بسبب العجز الذي يعانيه النظام السعودي من مشاكل.
ناشطون قطريون قالوا إن ما يصدر عن الذباب ليس مستغربًا، بسبب العجز الذي يعانيه النظام السعودي من مشاكل.
4/5/2020

دشنت حسابات سعودية وهمية معروفة باسم "الذباب الإلكتروني" مساء أمس الأحد، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت فيها وقوع "انقلاب في قطر"، وبالتحديد في مدينة الوكرة جنوب شرق البلاد.

وبثت تلك الحسابات الوهمية، عشرات المقاطع التي وثقت وقوع انفجارات واشتباكات عنيفة، ولكن بعد التحقق منها تبين أنها تعود لأحداث قديمة وقعت إحداها في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك في الصين، ومناطق أخرى مختلفة.

وعمد "الذباب الإلكتروني" إلى فبركة صور ومقاطع فيديو وحسابات زعمت أنها من داخل قطر للإبلاغ عن وقوع أحداث واشتباكات.

ونشر مارك أوين جونز، الخبير في نظم المعلومات والعلوم الرقمية، سلسلة من التغريدات كشفت حملة التضليل التي يقودها الذباب من السعودية عبر عشرات الحسابات الوهمية التي تدعم روايات بعضها بإعادة التغريدة.

وسخر المغردون القطريون من حملة الذباب، وبثوا مقاطع فيديو طريفة من مدينة الوكرة التي بدورها فندت مزاعم وقوع انقلاب.

ولكن الذباب استغل هذه الفيديوهات الجديدة بالفعل لفبركتها بأصوات إطلاق نار وإخفاء الصوت الأصلي.

وقال ناشطون قطريون إن ما يصدر عن الذباب ليس مستغربًا، بسبب العجز الذي يعانيه النظام السعودي من مشاكل داخلية وخارجية كبيرة.

وأكدوا أنه لا أحد في قطر يلتفت إلى الحملات المنظمة والكاذبة لأنها أصبحت "مملة ومكررة ولا تستحق الرد".

وتصدر وسم (#انقلاب_في_قطر) قائمة التداول في السعودية بنحو 22 ألف تغريدة ودعمت الحملة حسابات سعودية لشخصيات معروفة وموثقة بالعلامة الزرقاء، إضافة إلى وسائل إعلام بينها صحيفة اليوم السابع المصرية وصحيفة المرصد السعودية.

ووفق بيانات تحليل الوسم الذي أطلقه الذباب، فإن نسبة إعادة التغريدة بلغت 60% وتصدرت السعودية أكبر عدد من المغردين بمعدل 73% من إجمالي التغريدات و6% موزعة بين مصر والإمارات.

أبرز الفيديوهات المفبركة المتداولة والتي تم والتحقق منها

الفيديو المفبرك (1):

الفيديو الأصلي:

 الفيديو المفبرك (2):

https://twitter.com/aaz4801/status/1257158296861126658?ref_src=twsrc%5Etfw

الفيديو الأصلي:

الفيديو المفبرك (3):

https://twitter.com/rakaan_turki/status/1257128765676797959?ref_src=twsrc%5Etfw

الفيديو الأصلي:

 الفيديو المفبرك (4):

https://twitter.com/QtrGov/status/1257190468263297024?ref_src=twsrc%5Etfw

الفيديوهات الحقيقية:

أبرز التفاعلات الساخرة ومعظمها من قطر والكويت

https://twitter.com/mo_alKathiri/status/1257216338273198080?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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