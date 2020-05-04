أمريكا توافق على تعيين أول سفير للسودان منذ 23 عاما

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الإثنين إن الحكومة الأمريكية وافقت على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما.

وقالت الخارجية في بيان إنها "تلقت موافقة حكومة الولايات المتحدة على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاما.

ومنذ عام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على قائمتها "للدول الراعية للإرهاب" وذلك "بسبب علاقتها بتنظيمات إسلامية إرهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 إلى عام 1996.

وفي عام 1998 طردت واشنطن السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، تسعى السلطات الجديدة إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن وإلى رفع اسم السودان من على القائمة الأمريكية للدول "الداعمة للإرهاب" التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، وقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل/نيسان الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية " يو إس كول" التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحاراتها.

وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في التفجير وهو ما ينفيه السودان على الدوام.

وساتي دبلوماسي مخضرم عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينات ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة فعمل في بعثاتها لحفظ السلام في كل من الكونغو الديموقراطية ورواندا.

وأعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله إلى واشنطن عن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمرتبة السفراء.