أردوغان: أخبار سارة قريبا من ليبيا وسنواصل دعم حكومة الوفاق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سترد قريبا "أنباء سارة من ليبيا" مؤكدًا أن تركيا تواصل دعمها لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف أردوغان أن "أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط".

وقال الرئيس التركي إن أنقرة عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى "واحة سلام" عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية بليبيا.

وفي كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، أشار أردوغان إلى أن عملية دحر حفتر مؤخرا تمت "بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا" المعترف بها دوليا.

وأضاف "مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لإنقاذه".

واستطرد "انطلاقا من هذا النهج، عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا".

ومؤخرًا، تمكنت القوات الحكومية في ليبيا، من تحرير كامل الساحل الشمالي الغربي لليبيا، بعد طرد مسلحي حفتر منها.

وتواصل القوات الحكومية مطاردتها فلول حفتر في مناطق عدة أخرى، خاصة ترهونة.