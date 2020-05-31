وسط استمرار أعمال العنف.. ترمب يتوعد بتصنيف "أنتيفا" منظمة إرهابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستصنف مجموعة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية.

وغرَّد ترمب عبر تويتر إن "الولايات المتحدة ستصنِّف أنتيفا منظمة إرهابية"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

جاءت هذه الخطوة وسط احتجاجات عنيفة تعم الولايات المتحدة، رفضا لقتل الشرطة مواطنا من أصول أفريقية.

ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار، أمس السبت، إن "متعصبين ومحرضين مندسين" اختطفوا احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة الرجل.

JUST IN: Amid violent protests over the death of George Floyd, Attorney General William Barr announces "it is a federal crime to cross state lines or to use interstate facilities to incite or participate in violent rioting and we will enforce those laws." https://t.co/HNFfqoGJU5 pic.twitter.com/FfbWRpwjov — ABC News (@ABC) May 30, 2020

وأضاف في بيان مصور: "مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم المنفصلة التي تتسم بالعنف ".

وقال مدير إدارة السلامة العامة في مينيسوتا جون هارينغتون في مؤتمر صحفي، الأحد، إن نحو 20 بالمئة من اعتقالات، السبت، كانت لأشخاص جاؤوا من خارج الولاية، رغم أنه لم يحصر بعد إجمالي الاعتقالات.

وليست هذه المرة الأولى التي يصف فيها ترمب أنتيفا بالجماعة الإرهابية، كما أدلى سياسيون محافظون آخرون مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، تيد كروز بتصريحات مماثلة.

ولم يتضح عدد المحتجين المشاركين في المظاهرات في أنحاء البلاد من أنتيفا أو إذا كان أي من أعضائها مشاركا من الأصل.

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترمب تسعى بجدية لإدراج أنتيفا في هذا التصنيف عبر القنوات الرسمية أم لا، إذ سيتطلب ذلك -وفق هو متعارف عليه- التنسيق مع أجهزة اتحادية عدة.

وتوفي الأمريكي الأسود جون فلويد (46 عامًا)، الإثنين 25 من مايو/أيار الجاري، بينما كان ضابط شرطة بمدينة مينيابوليس، ويدعى ديرك تشوفين، يطرحه أرضًا ويضع ركبته على عنقه لمدة 8 دقائق، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال أحد الأشخاص الذين سجلوا الحادث "بدا الرجل ميتاً بالفعل حتى قبل وصول سيارة الإسعاف إلى هناك. كان يحاول بوضوح إخبارهم أنه لا يستطيع التنفس، وتجاهلوه".

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