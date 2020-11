وسط استمرار أعمال العنف.. ترمب يتوعد بتصنيف "أنتيفا" منظمة إرهابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستصنف مجموعة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية.

وغرَّد ترمب عبر تويتر إن "الولايات المتحدة ستصنِّف أنتيفا منظمة إرهابية"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

جاءت هذه الخطوة وسط احتجاجات عنيفة تعم الولايات المتحدة، رفضا لقتل الشرطة مواطنا من أصول أفريقية.

ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار، أمس السبت، إن "متعصبين ومحرضين مندسين" اختطفوا احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة الرجل.

JUST IN: Amid violent protests over the death of George Floyd, Attorney General William Barr announces "it is a federal crime to cross state lines or to use interstate facilities to incite or participate in violent rioting and we will enforce those laws." https://t.co/HNFfqoGJU5 pic.twitter.com/FfbWRpwjov

— ABC News (@ABC) May 30, 2020