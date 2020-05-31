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سياسة|السعودية

ناشط سعودي: مجلس لإزاحة ابن سلمان ومخطط لاستهداف مونديال قطر (فيديو)

31/5/2020

كشف الناشط السعودي عبد الرحمن السهيمي، عن تشكيل مجلس تنسيقي للمعارضة السعودية يضم ثلاثة أمراء من العائلة الحاكمة، يهدف إلى إزاحة الأمير محمد بن سلمان عن ولاية العهد.

وقال السهيمي في مقطع فيديو نشره على موقع يويتوب أنهم يتجهون إلى دعم الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود في ولاية العهد، على أسس تكون فيها السعودية دولة مؤسسات ومملكة دستورية وبرلمان منتخب.

وقال "نحن لا ندعو إلى اعتصامات ولا عصيان مدني ولا لحمل السلاح، وإنما قررنا أن نخاطب البرلمانات الإسلامية والدول الخليجية وتراسلنا مع بعض الأعضاء في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوربي".

وأوضح السهيمي أن المجلس التنسيقي يضم 18 عضوا منهم ثلاثة أمراء من الأسرة الحاكمة، وأضاف "نطالب الملك سلمان بإزاحة ولده من كل المناصب بما فيها ولاية العهد، وأن يكلف بها الأمير أحمد بن عبد العزيز".

وأكد على وجود 17 دولة إسلامية "مؤيدة لتوجهنا، ولكن ننتظر أن تكون البداية من الملك سلمان"، واستطرد "نحن لسنا عبيد عند الملك سلمان حتى يورثنا لولده، هذه دولة وليست لعبة يهديها لابنه".

وأشار إلى وجود نحو 900 ألف مواطن سعودي خارج البلاد، مطالبًا أبناء الأسرة الحاكمة وجميع المعارضين في الخارج بالاتحاد وتأسيس مجلس تنسيقي بينهم، وأكد على وجود حراك للقبائل داخل السعودية ضد سياسة محمد بن سلمان.

استهداف مونديال قطر

وكشف الناشط السعودي عن مخطط من بعض مسؤولي المملكة لاستهداف دولة قطر بتفجيرات قبل مونديال كأس العالم 2022 بأشهر عدة لسحب تنظيمه من الدوحة.

ونقل عما اعتبره "أحد وكلاء النظام السعودي" قوله إن كأس العالم لن يقام في قطر عام 2022، ولما سأله عن السبب أجاب بأن "إفشال الأمر لن يكلف أكثر من عدد من السيارات المفخخة في الدولة الصغيرة قطر".

ومنذ يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة السيطرة على قرارها السيادي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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