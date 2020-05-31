مصر: قفزة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا

سجلت مصر، الأحد، أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية جراء فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس حيث بلغ عدد حالات الإصابة 1536 وعدد حالات الوفاة 46 حالة.

وكانت مصر قد سجلت، أمس السبت، 1367 حالة إصابة و34 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن" إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة".

وأضاف أنه تم" خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

يأتي هذا في وقت تواصلت فيه مقاطع فيديو الاستغاثة التي يوجهها مواطنون لإنقاذهم من كورونا، بسبب عجزهم عن الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، رغم ادعاءات الإعلام التابع للسلطة غير ذلك.

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة.

ففي وقت سابق، هدد أحد المواطنين بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة، وتكرر المشهد من مواطن آخر بعد تجاهل علاج شقيقته.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء فيديو نشره مسن مريض بالقلب والسكر وضغط الدم في منطقة الشرابية شمال القاهرة، يشتكي من ظهور أعراض كورونا عليه منذ ثلاثة أيام، قبل أن يتوفى لاحقا متأثرا بإصابته.

وقال الرجل في الفيديو المتداول إنه يتلقى أدوية لعلاج الذبحة الصدرية أسفرت عن حساسية على مستوى الصدر، حتى فوجئ برعشة قوية في جسده صحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 39.5 درجة مئوية.

وفي محافظة الجيزة، أطلق مواطن في شارع جامع الصلاح بإمبابة صرخة استغاثة لرفض استقبال والدته في المستشفى رغم تشخيصها بكورونا، قائلا "هو إحنا مالناش حق في الدولة يعني؟ أمي تموت؟".

وفي نفس المحافظة أيضا، أطلق مواطن استغاثة من أمام مستشفى الأمل، بعد أن تفاجأ بأن المستشفى يطالبه بعشرين ألف جنيه هي تكلفة ليلة العزل الواحدة لمصابي كورونا، مطالبا وزيرة الصحة بالتحرك وعمل أي شيء من أجل بسطاء الناس.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظرا جزئيا للتجوال.