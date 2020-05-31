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سياسة

مصريون يحتجون أمام سفارة بلادهم بالدوحة لإعادتهم لوطنهم (فيديو)

31/5/2020

تظاهر عشرات المصريين العالقين في قطر، اليوم الأحد، أمام مقر سفارة بلادهم بالعاصمة الدوحة، مطالبين بالعودة إلى وطنهم.

وتداول مواطنون مصريون مقيمون في قطر عددا من اللقطات من المظاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ورفع المتظاهرون جوازات سفرهم، وسط هتافات تطالب بإرجاعهم إلى البلاد ومنها واحد اثنين السفارة فين وعايزين نروح (نريد العودة).

كما رفعوا لافتات مكتوب عليها أنا مليش دعوة بالسياسة (لا دخل لي بالسياسة)، عايز أروح (أريد العودة) لبلدي وأهلي.

ومع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على المستوى الاقتصادي، اتجهت بعض الشركات في الدوحة إلى تقليص العمالة، ما أدى إلى عدم تجديد عقود عدد كبير من العاملين من المصريين في قطر.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، قال مصدر مسؤول في دولة قطر، إن الجهات المعنية في البلاد خصصت طائرة لنقل مصريين (لم يحدد عددهم) إلى بلدهم، لكنها فوجئت برفض السلطات المصرية استقبالهم دون تقديم أي أسباب.

يجدر بالذكر أن العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة، منذ أن قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني.‎‎

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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