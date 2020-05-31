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سياسة

لظهوره من دون كمامة.. رئيس وزراء رومانيا يعاقب نفسه

رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان
رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان
31/5/2020

قالت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا إن رئيس الوزراء دفع غرامة قدرها 690دولارا بعدما خرق قيودا فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا حيث لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء لودوفيك أوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة ويدخن سيجارة بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.

وأقر أوربان في بيان، السبت، بخرق القواعد قائلا إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو/أيار الذي يوافق عيد ميلاده السابع والخمسين.

ونقلت الوكالة عن البيان قوله "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".

وبعد إجراءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يوما في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو/أيار، أمرت حكومة أوربان بحالة يقظة لمدة 30 يوما حيث جعلت وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة. وتحظر رومانيا التدخين داخل الأماكن المغلقة منذ 2016.

ومن المقرر أن تفتح المطاعم الملحقة بها مساحات في الهواء الطلق أبوابها يوم الاثنين في ظل قيود صارمة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 19133 إصابة اليوم السبت بزيادة 151 حالة اليوم. وسجلت البلاد 1253 وفاة.

وحتى الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من ستة ملايين و160 ألفا، توفي منهم أكثر من 371 ألفا، بينما تعافى ما يربو على المليونين و740 ألفا حسب موقع "وورلد ميترز"، المتخصص في رصد ضحايا وإصابات الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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