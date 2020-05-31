لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأحد 31 من مايو/أيار)

حتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و246 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 373 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و782 ألفا، وفق "worldometer".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم 31 من مايو/أيار 2020.

الولايات المتحدة

ارتفعت، الأحد، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 105 آلاف و611، إثر تسجيل ألف و29 وفاة.

وحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 23 ألفا و318 إصابة.

وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى مليون و818 ألفا و983، فيما تجاوزت حصيلة المتعافين 535 ألفا.

وأشارت إلى إجراء أكثر من 17 مليونا و300 ألف فحص للكشف عن كورونا.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 378 ألفا و951، بينها 29 ألفا و829 وفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتي نيو جيرسي بنحو 161 ألفا، وإلينوي بنحو 119 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تليها في الوفيات بريطانيا وإيطاليا والبرازيل، وفي الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا.

بريطانيا

ارتفعت، الأحد، وفيات فيروس كورونا في بريطانيا، إلى 38 ألفا و489، إثر تسجيل 113 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، بتشخيص ألف و936 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 274 ألفا و762.

وأشار البيان، إلى إجراء 115 ألفا و725 فحصا للكشف عن كورونا، ترفع الإجمالي إلى 4 ملايين و285 ألفا و738.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية في قائمة وفيات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، والخامسة في قائمة الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا.

وفي 13 مايو/أيار الحالي، بدأت الحكومة البريطانية في تخفيف تدابير مكافحة كورونا الصارمة تدريجيا، حيث سمحت بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وبداية من، الإثنين، ستنطلق المرحلة الثانية من تخفيف التدابير، عبر فتح المدارس الابتدائية، والسماح بتنظيم المسابقات الرياضية.

إسبانيا

أعلنت الصحة الإسبانية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 27 ألفًا و127.

وقالت الوزارة، في بيان، إن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 286 ألفا و308 بعد تسجيل 96 حالة جديدة.

وهذا أدنى معدل يومي للإصابات في إسبانيا منذ إعلان حالة الطوارئ في 14 مارس/ آذار الماضي.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن حكومته تعتزم طرح مذكرة جديدة للبرلمان الأسبوع القادم من أجل تمديد حالة الطوارئ لغاية 21 يونيو/حزيران.

وكان من المقرر انتهاء حالة الطوارئ في البلاد 7 يونيو.

إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة جراء ن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 75 حالة مقابل 11 وفاة في اليوم السابق فيما تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة من 416 إلى 355 حالة يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير شباط ارتفع إلى 33415 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 42075 بعدما كان 43691 في اليوم السابق.

كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 يوم السبت.

وأُعلن تعافي 157507 من المصابين بالفيروس بعدما بلغ العدد 155633 قبل يوم.

وقالت الوكالة إن 2.434 مليون شخص خضعوا للفحص في إيطاليا مقابل 2.405 مليون يوم الجمعة. ويبلغ عدد السكان في إيطاليا حوالي 60 مليون نسمة.

دول عربية

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 وفاة، وألف و877 إصابة، إضافة إلى تعافي 442 مريضا، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 85 ألفا و261، منها 503 وفيات، و62 ألفا و442 حالة تعاف.

في الكويت سجلت وزارة الصحة، 7 وفيات، و851 إصابة، وألفا و230 حالة شفاء، وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 27 ألفا و43، بينها 212 وفاة، و11 ألفا و386 حالة تعاف.

في قطر أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة، وألفا و648 إصابة بالفيروس، و4 آلاف و451 حالة تعافٍ، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 ألفا و910، بينها 38 وفاة، و30 ألفا و290 حالة تعاف.

في الإمارات، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت وفاتين و661 إصابة، إضافة إلى تعافي 386 مريضا، وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفا و557، بينها 264 وفاة، و17 ألفا و932 حالة تعافٍ.

في تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، فيما لم تعلن وفيات جديدة، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و77، منها 48 وفاة، و960 حالة تعاف.

في العراق، سجلت وزارة الصحة 10 وفيات، و260 إصابة، إضافة إلى 46 متعافيا، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6.439، منها 205 وفيات، و3.156 حالة شفاء.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 7 وفيات، و127 إصابة، و199 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9.349، بينها 653 وفاة، و5.748 متعافيا.

في لبنان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل وفاة بكورونا، إضافة إلى 29 إصابة، وقالت الوزارة في بيان إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 1.220، بينها 27 وفاة، و712 حالة تعاف.

في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 19، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11.288، بينها 19 وفاة، و6.673 حالة تعاف.

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 إصابات، إضافة إلى تعافي 15 مريضا، فيما استقرت الوفيات عند 9، وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 739، بينها 9 وفيات، و521 حالة تعاف.

في السودان، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، تسجيل 24 وفاة بكورونا، و226 إصابة، وتعافي 151 مريضا، وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 5.026، منها 286 وفاة، و1.423 حالة تعاف.

في سلطنة عمان سجلت وزارة الصحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و1.014 إصابة بالفيروس، في أعلى حصيلة إصابات يومية ترصدها منذ انتشار الوباء في البلاد.

وقال وزير الصحة العماني أحمد السعيدي، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 49، وأشار إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2.682.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11.043، منها 46 وفاة.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 5 وفيات و60 إصابة بكورونا، وشفاء 21 حالة، وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1.976، منها 78 وفاة، و348 حالة تعاف.

في اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا (حكومية)، في بيان، بتسجيل 3 وفيات، و12 إصابة، وتعافي حالة واحدة، وأوضحت اللجنة، أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 323 إصابة، بينها 80 وفاة، و14 حالة تعاف. ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.

في موريتانيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و47 إصابة، فيما تعافت حالة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 530، بينها 23 وفاة، و27 حالة تعاف.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة، و27 إصابة بكورونا، وشفاء 58 مريضا، وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7.807، منها 205 وفيات، و5.459 حالة تعاف.

إيران

أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 7 آلاف و797، إثر تسجيل 63 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 151 ألفا و466، بعد تشخيص ألفين و516 حالة.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الحالة الصحية لألفين و527 مصابا "حرجة"، من بين إجمالي الإصابات.

وأكد جهانبور، مغادرة إجمالي 118 ألفا و848 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت إيران تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

تركيا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأحد، إلى 127 ألفا و127، إثر شفاء 989 مصابا.

وحسب معطيات وزارة الصحة، الأحد، بلغ إجمالي الإصابات 163 ألفا و942، بعد تسجيل 839 حالة.

أما عدد الوفيات فارتفع إلى 4 آلاف و540، بعد تسجيل 25 وفاة جديدة.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى إجراء 35 ألفا و600 شخص فحص كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و39 ألفا و194.

وتعليقا على أرقام اليوم، غرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر تويتر قائلا: "حالات الإصابة تستمر في المستوى المتوقع".

وشدّد قوجة على "ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية كارتداء الكمامات".

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 28 ألفًا و802، إثر تسجيل 31 وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة في بيان، الأحد، إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 68 ألفًا و355 بعد تماثل 87 شخصًا للشفاء.

ولم تنشر الوزارة أرقامًا حديثة لحصيلة الاصابات بالفيروس في عموم فرنسا.

الفلبين

ارتفعت الأحد، وفيات فيروس كورونا في الفلبين إلى 957، إثر تسجيل 7 حالات جديدة.

وأفادت صحيفة "فيل ستار" المحلية، بتشخيص 862 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و86.

وأوضحت الصحيفة، أن الأسبوع الأخير شهد تشخيص 4 آلاف و51 إصابة، ما يشكل ارتفاعا قدره 28,9 بالمئة مقارنةً بالفترة الماضية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد 3 آلاف و909.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أن بلاده ستخفف تدابير مكافحة كورونا اعتبارا من الإثنين.

روسيا البيضاء وأوكرانيا

شهدت روسيا البيضاء وأوكرانيا، الأحد، تصاعدا في منحى ضحايا فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة صحة روسيا البيضاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى 42 ألفاً و556، عقب تسجيل 898 حالة جديدة.

وأضاف البيان أن الوفيات بسبب الفيروس بلغت 235، فيما تعافى 18 ألفاً و514.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في أوكرانيا إلى 23 ألفاً و672، إثر رصد 468 حالة جديدة، فيما ارتفعت الوفيات بالفيروس إلى 708 إثر تسجيل 12 حالة جديدة.

باكستان

سجلت باكستان أعلى حصيلة يومية في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية، الأحد، تسجيل 88 وفاة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 1483.

وذكرت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 69 ألفا و496، إثر تشخيص 3 آلاف و39 إصابة.

ويأتي إقليم السند في مقدمة أقاليم البلاد من حيث عدد الإصابات بـ27 ألفا و360، فيما يحتل الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير ذيل القائمة بـ 251 إصابة.

وسجلت باكستان تعافي 25 ألفا و271 مصابا منذ ظهور الفيروس فيها لأول مرة في 26 فبراير/ شباط الماضي.

روسيا

تخطت الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا في روسيا، حاجز الـ 9 آلاف للمرة الأولى منذ 23 مايو/ أيّار الحالي.

وأفاد بيان "مركز مكافحة عدوى كورونا والوقاية منه"، الأحد، أن البلاد سجلت 9 آلاف و268 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 405 آلاف و843 حالة.

وأضاف أن البلاد سجلت 138 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و693، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 171 ألفا و883، بعد تماثل 4 آلاف و414 مريضا للشفاء.

المكسيك

أعلنت المكسيك ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 9 آلاف و779، إثر تسجيل 364 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، بتسجيل ألفين و885 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 87 ألفا و512.

والأربعاء، تجاوزت وفيات كورونا البلاد حاجز 500 لأول مرة منذ ظهور الفيروس لديها.

السويد

قالت هيئة الصحة في السويد الأحد، إن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس/ آذار، إلا أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرا في تسجيل أعداد الحالات الجديدة.

وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.

وأشارت بيانات إلى أن السويد سجلت أعلى عدد لوفيات مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس في أوربا نسبة إلى عدد السكان وذلك خلال فترة سبعة أيام.

وقال المتحدث باسم هيئة الصحة إن عطلات سابقة لنهاية الأسبوع شهدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بما يصل إلى حالتين فقط لكن العدد زاد كثيرا في الأيام التالية عند عودة التسجيل إلى وتيرته.

الصين

أعلنت الصين، الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا وأربع حالات لا تظهر عليها أعراض إحداها لشخص وصل على متن رحلة للطيران العارض من ألمانيا.

وأظهرت بيانات السلطات الصحية أن الحالتين المؤكدتين سُجلتا يوم السبت في إقليم شاندونغ مقارنة مع أربع حالات في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل ثلاث حالات لا تظهر عليها أعراض أمس السبت.