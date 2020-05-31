لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم السبت 30 من مايو/أيار

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من ستة ملايين و115 ألفا، توفي منهم أكثر من 370 ألفا، بينما تعافى ما يربو على المليونين و713 ألفا حسب موقع وورلد ميترز

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، السبت.

الصحة المصرية: تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 913.

مصر: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 23449.

الصحة السودانية: تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 104 حالات عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الإصابات 4800.

السودان: 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 262.

وزارة الصحة الموريتانية تعلن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 483 بينها 21 حالة وفاة.

وزير الصحة التركي: تسجيل 26 وفاة و983 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الداخلية التركية تعلن إلغاء القيود المفروضة على التنقل بين 15 ولاية منتصف ليل الأحد.

اللجنة اليمنية العليا لمواجهة كورونا: 20 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 233 وإجمالي الوفيات إلى 77.

المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض: 12 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 130.

الصحة الجزائرية: تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9267.

الجزائر: 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 646 وشفاء 127 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 5549.

إيطاليا: تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 100 حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232664.

إيطاليا: 111 وفاة جديدة بزيادة 24 حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33340.

الحكومة البريطانية تعلن تسجيل 215 وفاة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 109 حالات عن اليوم السابق ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفا و376.

الحكومة البريطانية تعلن السماح بعودة المنافسات الرياضية بدون جمهور بدءا من بعد غد الاثنين.

العراق يسجل 10 وفيات و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 66 خلال 24 ساعة الأخيرة.

السلطات العراقية تقرر فرض حظر تام للتجول لمدة أسبوع بدءا من يوم غد الأحد.

يونيسيف: تفشي فيروس كورونا تسبب بحدوث حالة طوارئ مضاعفة في اليمن كون نصف المرافق الصحية فقط قيد الخدمة.

يونيسيف: أكثر من 12 مليون طفل يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية بما في ذلك قرابة نصف مليون يعانون من سوء التغذية الحاد.

السعودية تسجل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق.

السعودية تسجل 22 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بزيادة 5 حالات عن اليوم السابق.

السعودية تعلن تعافي 1870 من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وزارة الصحة الكويتية تعلن تعافي 883 من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بزيادة 308 حالات عن اليوم السابق.

وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 11 وفاة و1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا.