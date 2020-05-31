كورونا: رسالة مؤثرة من طبيب مصري فقد بصره أثناء أداء عمله (فيديو)

تحدث طبيب حميات فقد بصره مطلع هذا الشهر عن تطور حالته، متمنيًا أن يُشفى من مرضه وأن يعود لممارسة عمله وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وبدأ الطبيب محمود سامي جلسات علاج بالأكسجين تحت ضغط وعلاج بالكورتيزون، فضلًا عن جلسات فصل البلازما لعينيه، وقال إن حالته تحسنت بشكلٍ طفيف حتى الآن، وتمسّك بالأمل حتى الرمق الأخير.

وشكر سامي أهل قريته وزملاءه والشعب المصري لاهتمامهم بقصته، ومساعدتهم في إيصال صوته للمسؤولين وتلقيه الرعاية الصحية.

والطبيب محمود سامي أخصائي حميات، عمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وشعر سامي بإجهاد وإعياء شديدين، الجمعة 8 من مايو/أيار الجاري، نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، ونظرًا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتعامل معها، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية، فقد بصره.

اقرأ أيضًا:

طبيب مصري يفقد بصره نتيجة ضغط العمل بمستشفى العزل