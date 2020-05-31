البث الحي
سياسة

كورونا: رسالة مؤثرة من طبيب مصري فقد بصره أثناء أداء عمله (فيديو)

31/5/2020

تحدث طبيب حميات فقد بصره مطلع هذا الشهر عن تطور حالته، متمنيًا أن يُشفى من مرضه وأن يعود لممارسة عمله وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وبدأ الطبيب محمود سامي جلسات علاج بالأكسجين تحت ضغط وعلاج بالكورتيزون، فضلًا عن جلسات فصل البلازما لعينيه، وقال إن حالته تحسنت بشكلٍ طفيف حتى الآن، وتمسّك بالأمل حتى الرمق الأخير.

وشكر سامي أهل قريته وزملاءه والشعب المصري لاهتمامهم بقصته، ومساعدتهم في إيصال صوته للمسؤولين وتلقيه الرعاية الصحية.

والطبيب محمود سامي أخصائي حميات، عمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وشعر سامي بإجهاد وإعياء شديدين، الجمعة 8 من مايو/أيار الجاري، نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، ونظرًا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتعامل معها، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية، فقد بصره.

اقرأ أيضًا:

طبيب مصري يفقد بصره نتيجة ضغط العمل بمستشفى العزل

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)