فيروس كورونا: "طيران الإمارات" تنهي خدمات طيارين وموظفين

أعلنت شركة طيران الإمارات المملوكة بالكامل لحكومة دبي، الأحد، قرارًا بإنهاء خدمات مجموعة من موظفيها، بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران حول العالم.

وقالت الناقلة الوطنية لإمارة دبي في بيان: "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة، وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد قد تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية في العالم".

وأضاف البيان "جاء القرار بعد مراجعة جميع السيناريوهات المحتملة؛ للحفاظ على مستوى عملياتها"، ولم يوضح البيان عدد الوظائف التي ستتخلى عنها الشركة، ولا

حجم الإنفاق المتوفر جراء القرار.

وأشار البيان إلى تقديم مختلف أوجه الدعم المتاحة لكل الموظفين المتأثرين، والاهتمام بهم بكل السبل المتاحة، فيما سيتم مواصلة تقييم الوضع للتكيف مع هذه المرحلة.

وأشار مصدران من الشركة إلى أنها سرّحت طيارين متدربين وموظفين من طواقم الطائرات. كما سرحت شركة دناتا لخدمات المطارات التابعة لمجموعة الإمارات بعض الموظفين أيضًا، ووضعت آلافا في إجازة دون أجر.

وعلقت طيران الإمارات جميع رحلات الركاب مؤقتًا، اعتبارا من 25 مارس/ آذار الماضي، مع تراجع الطلب على النقل الجوي؛ بسبب القيود الدولية لمواجهة فيروس كورونا، قبل تبدأ مؤخرًا استئناف تدريجية لبعض الرحلات.

وتوقعت المجموعة في 10 من مايو/أيار مرور 18 شهرًا على الأقل قبل عودة الطلب على السفر إلى طبيعته.

وطيران الإمارات تتخذ من مطار دبي الدولي مقرًا لها، وتقوم بتقديم خدماتها إلى أكثر من 156 وجهة، في 84 دولة حول العالم.

يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية أعلنت، الخميس الماضي، إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، الشهر الماضي، أن تكون عائدات شركات الطيران في المنطقة أقل بنحو 24.5 مليار دولار من عام عائداتها لعام 2019.

وأكّدت المنظمة أنّ توقف حركة الطيران يهدد 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي نصف الوظائف في مجال الطيران.

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