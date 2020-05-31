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سياسة|تركيا

شاهد: مراحل بناء مطار إسطنبول الأكبر عالميا

مطار إسطنبول الأكبر عالميا
مطار إسطنبول الأكبر عالميا
31/5/2020

أنهت الشركة المشغلة لمطار إسطنبول، إعداد الفيلم الوثائقي بعنوان "مطار إسطنبول: صرحُ النصر"، ويروي قصة الجهود المبذولة على مدى 5 سنوات لبناء المطار، ويعد أحد أكبر الصروح المعمارية.

مراحل بناء مطار إسطنبول الأكبر عالميا

وقال المدير التنفيذي لشركة تشغيل مطار إسطنبول، قدري صامسونلو، الأحد، إن الوثائقي يسلط الضوء على الجهود التي بذلت على مدار 42 شهرًا في عملية بناء المطار.

وقال صامسونلو: "لو حطّت غدًا 1300 طائرة على أرضية المطار؛ فنحن على استعداد لاستقبالها، وتقديم جميع الخدمات لها".

وقال صامسونلو إن "الوثائقي يختصر آلاف الدقائق من التصوير منذ أول خطوة وعلى مدار نحو 5 سنوات".

وأوضح أنّ الوثائقي سيجيب عن كل التساؤلات المتعلقة بعملية بناء المطار من البداية حتى الافتتاح.

وأشار إلى أنّ أكثر من 400 ألف طائرة حطت وأقلعت من مطار إسطنبول منذ افتتاحه في أبريل/ نيسان 2019، واستقبل وودّع 64 مليون مسافر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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