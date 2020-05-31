شاهد: دهس متظاهرين بسيارة الشرطة في نيويورك.. والولاية تحقق

فتحت شرطة مدينة نيويورك، الأحد، تحقيقا بعد انتشار مقطع مصور يظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة "تدهس" متظاهرين في منطقة بروكلين.

والمتظاهرون كانوا يشاركون في الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس بولاية "مينيسوتا".

ويظهر في المقطع المصور، الذي نشر عبر "تويتر" وتبلغ مدته 27 ثانية، سيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بقوارير وأشياء أخرى.

Two police cars rammed into a group of protesters for blocking a street in New York City. pic.twitter.com/BeersXjUGB — AJ+ (@ajplus) May 31, 2020

ثم تظهر سيارة شرطة ثانية إلى جانب الأولى التي كانت تسير وسط هؤلاء ببطء، وبعدها بثوان يبدأ السائق التقدم أكثر، ويبدو أن عددا من المحتجين سقطوا نتيجة لذلك.

ويسمع بعد ذلك صراخ وصياح، بينما يصعد شخص على السيارة، ويبدأ بالقفز فوقها بهدف تخريبها على ما يبدو.

This compilation just leaves you a bit speechless. pic.twitter.com/Tu1aaDhMvE — Steve Mullis Total Landscaping (@stevemullis) May 31, 2020

وأظهر مقطع ثان من زاوية أخرى، متظاهرين يحاولون منع السيارتين من المرور، وتتمكن الثانية من إجبار هؤلاء على التنحي ومغادرة المكان.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الحادث وفق شبكة "سي إن إن" المحلية "يؤجج نيران التفاعلات السلبية بين المواطنين ورجال الشرطة، الذين أدوا القسم على حمايتهم".

من جهته، قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو إن "الحادث الذي وقع السبت، مثير للقلق، ويجري التحقيق فيه"، إلا أنه شدد على أن "الضباط ربما لم يكن أمامهم خيار آخر"، حسب موقع "الحرة" المحلي.

وأضاف "لن ألقي اللوم على الضباط الذين يحاولون التعامل مع وضع مستحيل للغاية".

وتابع: "الأفراد الذين تجمعوا حول سيارة الشرطة قاموا بالتصرف الخطأ في الأساس، وخلقوا وضعا غير مقبول".

وأردف "كنت أتمنى لو اتبع الضباط نهجا مختلفا".

واندلعت احتجاجات عارمة في كبرى المدن الأمريكية خلال الأيام الأخيرة نتيجة الغضب الشعبي إزاء وفاة فلويد.

وشارك المئات في احتجاجات نيويورك، السبت، وأضرم متظاهرون النيران في عدد من السيارات التابعة للشرطة في منطقتي "بروكلين" و"كوينز" خلال اليومين الماضيين.