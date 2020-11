شاهد: دهس متظاهرين بسيارة الشرطة في نيويورك.. والولاية تحقق

فتحت شرطة مدينة نيويورك، الأحد، تحقيقا بعد انتشار مقطع مصور يظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة "تدهس" متظاهرين في منطقة بروكلين.

والمتظاهرون كانوا يشاركون في الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس بولاية "مينيسوتا".

ويظهر في المقطع المصور، الذي نشر عبر "تويتر" وتبلغ مدته 27 ثانية، سيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بقوارير وأشياء أخرى.

Two police cars rammed into a group of protesters for blocking a street in New York City. pic.twitter.com/BeersXjUGB

— AJ+ (@ajplus) May 31, 2020