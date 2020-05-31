حشود المصلين تعود للمسجد الأقصى بعد شهرين من إغلاقه (فيديو)

أعاد المسجد الأقصى بالقدس المحتلة فتح أبوابه أمام المصلين فجر اليوم الأحد، وذلك بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له، حسبما نقل مراسل وكالة الأناضول.

ويأتي استئناف الصلاة في الأقصى بعد فترة كئيبة على مسلمي القدس الذين أمضوا شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام بدون زياراتهم اليومية المعتادة للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور.

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس/ آذار إلى بطء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة رويترز إن مئات من المسلمين رددوا "الله أكبر" مع احتشادهم داخل المجمع بالبلدة القديمة بالقدس لأداء صلاة الفجر اليوم الأحد. وسجد بعضهم مقبلين الأرض عند دخولهم.

إعادة فتح المسجد الأقصى المُبارك بعد إغلاقه لفترة طويلة بسبب جائحة "كورونا".

اللهم أكتب لنا الصلاة فيه❤️🙏 pic.twitter.com/SGXXr66vaI — Diana Al-Arid🇵🇸 (@diana_al_arid) May 31, 2020

لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات لتقليل مخاطر انتشار العدوى وذلك بعد ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة.

ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.

يا أقصى ما أنت وحيد 💚 مؤثر جداً..

اللحظات الأولى لفتح المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاق دام 69 يوماً.. pic.twitter.com/dxUEYFTGUK — محمد سويلم | 🇵🇸فلسطين_غزة 🇵🇸 (@mohmmed_Swailem) May 31, 2020

ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة.

وسجلت إسرائيل 17 ألف إصابة بفيروس كورونا و284 وفاة بينما شهدت الضفة الغربية 386 إصابة وثلاث وفيات حتى الآن.

ألزم مجلس الأوقاف المصلين بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة (رويترز)

و اول صلاة فى المسجد الأقصى بعد الغلق ٦٩ يوم ❤ عقبال ما نصلى كلنا فيه اول صلاة بعد تحريره كمان يارب❤🙏 pic.twitter.com/DfaIcaFR5x — Rana Rabie (@rana_rabi3) May 31, 2020

استعدادًات لفتح المسجد الاقصى أمام المصلين عند صلاة الفجر للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين والتي توقفت بسبب الفيروس التاجي . pic.twitter.com/ujRNow4svz — الخبر من مصدره (@News_F_S) May 31, 2020

https://twitter.com/ja_wa1/status/1266889247199580170?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/paldf/status/1266937135682240512?ref_src=twsrc%5Etfw

"هذا يوم عيدنا".. فرحة كبيرة لمرابطة مقدسية عقب تمكنها من دخول المسجد الأقصى فجر اليوم لأول مرة منذ أكثر من شهرين pic.twitter.com/xVnQy2CSuH — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 31, 2020

https://twitter.com/paldf/status/1266918542781317122?ref_src=twsrc%5Etfw