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سياسة|تركيا

بناء مستشفى مطار أتاتورك في 45 يوما.. وأردوغان: وعدنا فأوفينا (فيديو)

مستشفى البروفسور الدكتور مراد ديلمنر للحالات الطارئة في يشيل كوي بسعة 1008 أسرة تم إنجازه خلال 45 يوما
مستشفى البروفسور الدكتور مراد ديلمنر للحالات الطارئة في يشيل كوي بسعة 1008 أسرة تم إنجازه خلال 45 يوما
31/5/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الحكومة أوفت بوعدها في بناء مستشفى ضمن مطار أتاتورك بإسطنبول، في غضون 45 يوما.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، قبيل افتتاح المستشفى الذي يحمل اسم البروفسور الدكتور مراد ديلمنر، في منطقة يشيل كوي، بالشطر الأوربي من إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: نفتتح اليوم مستشفى البروفسور الدكتور مراد ديلمنر، للحالات الطارئة في يشيل كوي، بسعة 1008 أسرة، الذي وعدنا بإنجازه خلال 45 يوما، نرجو أن يحمل الخير لبلدنا وشعبنا .

كما أرفق الرئيس أردوغان تغريدته بمشاهد ومعلومات عن بناء المستشفى.

ويوم الجمعة، افتتح الرئيس أردوغان مستشفى البروفسورة الدكتورة فريحة أوز، الذي تم بناؤه في 45 يوما بمنطقة سنجق تبة في مدينة إسطنبول، في إطار مكافحة كورونا.

وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

كما أكد أردوغان لاحقا، أن مستشفيي مطار أتاتورك وسنجق تبه بإسطنبول، سيُفتحان أمام السياحة العلاجية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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