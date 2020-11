بعد فلويد.. آلاف الكنديين يتظاهرون ضد العنصرية عقب وفاة امرأة سوداء (فيديو)

تظاهر آلاف من الناس بهدوء السبت في مدينة تورونتو الكندية لإدانة أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وكندا.

ونظمت التظاهرة على أثر وفاة امرأة سوداء الأربعاء في تورونتو بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة في ظروف ما زالت غامضة.

وتتزامن التظاهرة مع التجمعات الحاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد، الأمركي من أصول أفريقية، البالغ من العمر 46 عاما خلال اعتقاله من قبل الشرطة.

ورفع المتظاهرو الكنديون الذين وضع معظمهم كمامات بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتات كتب عليها "حياة السود تهم" و"لم أعد قادرا على التنفس"، العبارة التي قالها جورج لويد عندما كان شرطي يثبته على الأرض.

This dude pours water on protestors. Racism is alive and well in Canada. #torontoprotest pic.twitter.com/rx2A29DwWP

— elliston (@ellistonmusic) May 30, 2020